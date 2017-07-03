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Как белорусы «доедают крохи» после россиян на строительстве БелАЭС

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  • 3.07.2017, 8:31
Фото: DPA

Возведение небезопасной станции превратилось в выгодную «лавочку» для российских компаний.

Главная стройка в современной истории Беларуси ведется российским подрядчиком —Группой компаний ASE — и на российский кредит. Предполагалось, что в освоении многомиллиардных ресурсов найдется участок работ для белорусских субподрядчиков, а также будут максимально использованы белорусские материалы и оборудование.

Насколько активно работают белорусы на стройке века и есть ли «белорусское» в БелАЭС, выяснило «Завтра твоей страны», изучив архив закупок, связанных с поставками материалов и услуг для нужд БелАЭС.

Мы составили топ-10 крупнейших сделок в первом полугодии 2017-го.

Учитывались завершенные закупки, информация по которым была размещена на сайте icetrade.by на 1 июля 2017г.

В десятке победителей торгов на поставку материалов, оборудования и услуг на сооружение БелАЭС крупнейшими по объемам поставщиками предсказуемо являются российские компании.

Зачем Москва так настойчиво финансирует зарубежные атомные проекты в убыток самой себе?

Но в списке присутствуют и четыре компании, которые зарегистрированы в Беларуси.

Это поставщики средств связи «Мобиджет» и «Сенсор-М» (на рынке с 1994 года). В документации «Сенсор-М» указывается, что поставлять по контракту оборудование системы связи компания намерена «из разных стран».

Еще один белорусский резидент — компания «Белспецарматура», согласно данным ее сайта, создана в 2016 году специально для поставок на строительство АЭС. Эта компания представляет Ивано-Франковский арматурный завод и его задвижки.

«Чистый свет плюс» является крупнейшей клининговой компанией Беларуси и дочерним подразделением российского холдинга FACILICOM.


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