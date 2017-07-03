Олег Латышонок: О какой независимости страны мы говорим? 14 3.07.2017, 10:30

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Олег Латышонок

Очевидно, что дата 25 августа, когда в 1991 была провозглашена независимость, должна быть одним из самых больших праздников в Беларуси.

«Когда освободили Минск 3 июля, то больше половины страны находилось еще под немецкой оккупацией. О какой независимости страны тогда говорим?» - задает вопрос в комментарии для «Радыё Рацыi» профессор университета в Белостоке и председатель Белорусского исторического общества Олег Латышонок:

- Все знают, что никаких исторических оснований праздновать день независимости 3 июля нет. Минск тогда был освобожден, а половина Беларуси оставалась под немецкой оккупацией. При том это никак не вяжется с какими-то актами о независимости Беларуси. Я считаю, что это, кроме праздника провозглашения независимости 25 марта, должен быть праздник 25 августа, когда в 1991 году была провозглашена независимость. Это так очевидно, так ясно, что диву даешься, что это не является самым большим праздником в Беларуси, - рассказал профессор.

25 августе 1991-го Верховный Совет Беларуси предоставил Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Решение о праздновании Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля было принято на лукашенковском референдуме 1996-го. К тому времени он отмечался 27 июля - в этот день в 1990-м Верховный Совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете Беларуси.