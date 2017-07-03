Историк: Праздновать «день независимости» 3 июля - кощунство 3.07.2017, 23:00

Фото: svaboda.org

В тот день гитлеровские войска еще стояли в Барановичах и Бресте, и освобождение белорусской земли продолжалось.

Каждый год практически одно и то же: сначала репетиции, перекрыт город и милиция на каждом шагу. А потом речь Александра Лукашенко и наглядная демонстрация: память ветеранов, могущество армии, достижения спорта и народной экономики. Но почему Беларусь празднует «день независимости» именно 3-го июля?

По словам Лукашенко, в честь освобождения Минска от гитлеровских войск в 1944-м году. Хотя БССР на самом деле не имела независимости.

Даже если и принять с большим допущением БССР за белорусское государство, то почему речь идет об освобождении от гитлеровцев, а не о дате создания республики?

«БССР была временно оккупирована. Мы не потеряли независимость ни на 100, ни на 50 лет, и повсюду в историографии подчеркивается, что это был временный период: нападение гитлеровской Германии и освобождение», - объясняет «Белсату» историк Игорь Кузнецов.

3-го июля - священная дата для минчан

Но в тот день гитлеровские войска еще стояли в Барановичах и Бресте, и освобождение белорусской земли продолжалось.

«Очень некорректно и может даже богохульно праздновать 3-го июля, когда еще более двух недель шли бои и гибли люди, гибли солдаты Красной армии, партизаны, мирные жители», - обращает внимание господин Кузнецов.

Эту дату сделали праздником после «референдума» 1996-го года

Вопрос о 3-ем июле стоял рядом с вопросом о расширении президентских полномочий. Тогда Лукашенко говорил, что «референдум» прошел безупречно.

Дело не столько в датах и референдуме, сколько в ощущении народа самим собой. Кто мы, белорусы? Потомки БССР или независимый и самостоятельный народ? Такой вопрос военным парадом не решишь.