Проблемные активы банков возобновили рост после месяца передышки 30.07.2017, 9:21

Темпы роста «плохих долгов» могут побить апрельский максимум.

Доля проблемных активов белорусских банков в июне 2017 года выросла до 13,7% после снижения до 13,6% на конец мая. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По данным Нацбанка, за июнь в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 150,8 млн рублей, сообщает tut.by.

На 1 июля проблемные активы составляли 5,283 млрд рублей, что на 2,8% выше, чем на начало года.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк, реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. «В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Планируется, что классификация банковских активов по степени кредитного риска с 2018 года будет пересмотрена. Также планируется пересмотреть подходы к определению необслуживаемых (проблемных) активов.