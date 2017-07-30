Михаил Жемчужный: Не забывайте обо мне! 30.07.2017, 12:14

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенный, которого не так давно перевели отбывать наказание в Горки, просит, чтобы ему присылали письма.

«Пока Михаил на колонию не жалуется, сейчас он проходит адаптацию к новым условиям», - сообщил сайту palitviazni.info правозащитник Леонид Светик, которому Жемчужный днями прислал очередное письмо.

Как сообщалось, не так давно политический заключенный Михаил Жемчужный был неожиданно переведен из Волковыска в Горецкую исправительную колонию №9.

«В письме из Горок Михаил пишет, что сейчас находится в карантине, - рассказывает Леонид Светик. - Связывает свой перевод в Горки с тем, чтобы он не попал на заседание Минского областного суда о восстановлении сроков обжалования нескольких последних взысканий, которые ему были вынесены еще в Новосадах. Сейчас как раз и ждет результатов того суда».

Михаил Жемчужный также сообщает, что в новой колонии его приняли благосклонно, никакого негативного отношения нет.

«Колония «зеленая», есть где прогуляться, - написал политзаключенный. - На еду также жаловаться особо не приходится... Не забывайте про меня, присылайте письма. И напечатайте, пожалуйста, мой новый адрес: 213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Добролюбова, 16 ПК-9, «Карантин».

«Письмо очень короткое, по-видимому, после этапа Михаил еще адаптируется к условиям в новой колонии», - добавляет Леонид Светик.

Основатель «Платформа Иновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в «совершении преступлений», предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательству к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.