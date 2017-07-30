Мать избитого милиционером мальчика выиграла суд у жены беспредельщика 7 30.07.2017, 14:29

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Жена экс-милиционера из Столинского района хотела отсудить $500, но сама заплатит в дава раза больше.

Жительница поселка Речица Столинского района Брестской области Ирина Прилуцкая пыталась взыскать со Светланы Полховской, матери избитого милиционером 9-летнего мальчика, 500 долларов в иске морального ущерба, а придется выплатить тысячу долларов.

17 июля судья Столинского суда Дмитрий Карасинский вынес решение: взыскать с Ирины Прилуцкой судебные издержки, которые понесла Светлана Полховская, в сумме 2357 белорусских рублей.

Ирина Прилуцкая платить категорически отказывается. Постановление обжаловано не было, вступило в законную силу и направлено с наложенными обязательствами в отдел принудительного исполнения.

«В случае, если Прилуцкая в установленные сроки не выполнит обязательства по решению суда добровольно, то ей грозят штрафные санкции: арест имущества, ограничение выезда за пределы Беларуси, лишение права управления автомобилем, а также другие меры воздействия», – прокомментировала «Беларускай праўдзе» ситуацию правозащитница Олеся Садовская.

Ирина Прилуцкая подала исковое заявление к матери избитого мальчика – Светлане Полховской о компенсации морального ущерба в тысячу деноминированных рублей.

21 февраля 2017 года председатель Столинского суда отказал истице в удовлетворении исковых требований. В соответствии с Гражданском кодексом РБ погашение судебных издержек возложено на проигравшую сторону – то есть жена милиционера Ирина Прилуцкая обязана возместить Светлане Полховской более 2000 деноминированных белорусских рублей плюс моральный вред.

27 февраля ИДН Столинского РОВД принял решение об отсутствии состава преступления в действиях Влада Полховского.

Старший инспектор охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, занимавшийся рукоприкладством, уволен по статье.