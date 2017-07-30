США успешно испытали систему ПРО THAAD на Аляске 2 30.07.2017, 19:33

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Испытания были проведены в ответ на ракетные запуски КНДР.

Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны (ПРО) средней дальности Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в штате Аляска, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Испытания были проведены в ответ на ракетные запуски КНДР.

Как сообщили в Агентстве по ракетной защите (MDA), THAAD перехватила все 15 учебных целей, которые имитировали межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), в то время как предыдущие испытания касались перехвата ракет средней дальности. «Вдобавок к тому, что мы успешно перехватили все цели, полученные данные позволят MDA повысить способность быть впереди появляющихся угроз», — заявили агентству в MDA.

Испытания системы THAAD были проведены над акваторией Тихого океана. Они были запланированы, как сообщили агентству в MDA, еще до последнего испытания КНДР баллистической ракеты, отнесенной американцами к классу МБР.

Северная Корея 29 июля объявила о втором успешном испытании баллистической ракеты «Хвасон-14», назвав запуск «строгим предупреждением» США. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, в оборонном ведомстве которой заявили, что дальность полета ракеты могла составить около 3 тыс. км. Госдеп США назвал ракетный пуск «вопиющим нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН.

В ответ на пуск Южная Корея заявила 29 июля о размещении в стране дополнительных комплексов американской ПРО THAAD и попросила созвать экстренное заседание СБ ООН. О том, что инициативу Южной Кореи поддержали США, CBS News стало известно 30 июля. В качестве меры давления на КНДР американские стратегические бомбардировщики совершили облет Корейского полуострова, а военные США и Южной Кореи провели учебные пуски ракет класса «земля — земля».

В начале июля КНДР провела пуск ракеты «Хвасон-14», которую американские военные отнесли к новому классу, заявив, что теперь у северокорейцев есть МБР, способная достигнуть Аляски.