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Кобяков хочет заставить белорусов покупать Geely

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  • 30.07.2017, 22:20

Кобяков назвал белорусско-китайский гибрид «очень достойным».

Правительство работает над поручением разработки до конца года программ поддержки покупки легковых автомобилей Geely, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, передает tut.by.

Кобяков поделился своими впечатлениями от нового автомобиля, назвав его «очень достойным», хотя и признав, что ему наверняка достался «не худший экземпляр и в хорошей комплектации».

Премьер-министр напомнил, что на первом этапе на заводе планируется выпускать 60 тысяч автомобилей в год с перспективой увеличения мощностей до 120 тысяч. При этом до 90% продаж предполагается на экспорт. Массовый выпуск планируется начать уже в августе.

Напомним, белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль.

Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей.

Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро.


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