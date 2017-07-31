Гомельчанин раздавил грузовиком свою семью 2 31.07.2017, 12:21

В Гомеле пьяный мужчина протаранил ворота: погиб его 4-летний сын, жена — в реанимации.

Трагедия произошла в воскресенье около 14.00 в Гомеле. Пьяный глава семейства собирался сесть за руль. Домашние его всячески отговаривали. В какой-то момент мужчина все-таки оказался в кабине Iveco, завел грузовик и начал таранить ворота, сообщает tut.by.

«Следствием предварительно установлено, что около двух часов дня 30 июля 29-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту жительства, поссорился со своей 35-летней супругой. В ходе конфликта он, угрожая разрушить дом, выбежал за территорию двора, где был припаркован его рабочий автомобиль грузовой рефрижератор «Iveco». Подозреваемый сел за руль автомобиля и задним ходом начал таранить ворота. В этот момент во дворе находилась члены его семьи, в том числе малолетние сын и дочь, о чем мужчина был осведомлен», — рассказал официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

После нескольких попыток подозреваемый сбил ворота и въехал во двор. В результате четырехлетний сын был смертельно травмирован автомобилем, кроме того, на ребенка упала металлическая балка ворот. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый задержан. Известно, что мужчине 29 лет и он не единожды судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 «Убийство» и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчину задержали. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до исключительной меры.