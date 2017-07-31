Жителю Лунинца продали билет на поезд-призрак и не возвращают деньги 4 31.07.2017, 18:14

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Билет лунинчанин покупал на вокзале.

История из Лунинца. В воскресенье Василий провожал товарища. Пришли на станцию. Работала одна касса. Стояла очередь. Товарищ спросил, можно ли приобрести билет до Могилева в терминале. Оказалось, что можно. Правда, приобретенный в 21:19 билет оказался не на пассажирский поезд, а на пригородный, и действовал лишь до полуночи. Пришлось покупать новый. Деньги за старый Василий вернуть не смог, пишет «Онлайнер». Представители вокзала объяснили почему.

— Когда моему другу сказали, что он может купить билет в терминале, мы очень обрадовались. Я услугами железнодорожного транспорта не пользовался 10 лет — и да, был восхищен такой возможностью. Правда, терминал отказался принимать пластиковую карточку друга — мы воспользовались моей. В результате приобрели билет.

Выяснилось, что билет не на пассажирский, а на пригородный поезд.

— Ну ладно, остается ехать на пригородном поезде. Но билет этот действителен до полуночи. И пригородного поезда нет в том направлении. Задал вопрос помощнику начальника вокзала: «Я что, купил билет на поезд-призрак?»

Мужчина попытался вернуть неиспользованный билет.

— Деньги по билету мне возвращать отказались, мотивируя тем, что билет не является дефектным и неиспользованным. Хотя как по мне, так очень даже является. Определения дефектного и неиспользованного билета они мне не дали, ответив только, что дефектный билет — тот, на котором текст плохо напечатан. А неиспользованным он не является потому, что нет пригородного поезда, на котором я могу уехать. Вот и получается, что деньги железная дорога взяла, а услуг не оказала.

За комментарием мы обратились на станцию Лунинец.

— Мы говорим о ручных терминалах, которые часто встречаются возле пригородных касс во многих городах страны. В них с помощью карточки можно приобрести билеты на поезда городских и региональных линий экономкласса. Билеты же на пассажирские поезда приобретаются в кассах.

Терминалы рассчитывают маршруты. Они не подвязаны под расписание. Потому могут дать билет и без пяти минут полночь. Говорить о поезде-призраке тоже нельзя. По указанному на билете маршруту действительно можно добраться до Могилева.

Над терминалами для самообслуживания висят таблички. На них указано, для чего конкретный терминал предназначен, что делает, куда и какие выдает билеты. И опять же в Лунинце терминал стоит рядом с билетной кассой. Есть у кого спросить и поинтересоваться.

Получилось так, что пассажир сразу выбил билет и только после стал разбираться. Ему объяснили, что с выбитым билетом до Могилева в тот же день он доехать не сможет.

Был вопрос про возврат денег. Но билет не дефектный. А возврат осуществляется в случае вины железной дороги — если поезд имеет опоздание более чем на час. В нашем случае такого не произошло.

Мужчины просто не разобрались в технике и поспешили. Сейчас готовится ответ на поступившую жалобу.