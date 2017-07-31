Минчане: Мы работаем на тысячу долларов, но где они?3
- 31.07.2017, 22:54
Об обещанных «по пятьсот» белорусы могут только мечтать.
Достичь заветных пяти сотен долларов до конца года не удастся
В «стабильной Беларуси» стабильно только одно – мечта белорусов о $500 зарплаты. С голубых экранов бессменный правитель страны неизменно вспоминает заветную сумму.
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«Украдите, откопали, найдите – что угодно, но 500 долларов должны быть выполнены», – говорил он.
Накануне больной вопрос о 500 зазвучал даже со стороны государственного телеканала. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков ответил, что их надо заработать. Иначе говоря, правительство платило бы, если бы работа белорусов столько стоила.
Белорусы считают по-другому
«Мы работаем на тысячу долларов, но где они?»
«Я работаю на «Милавице». Белье, которое мы шьем, стоит дорого, а нам платят мало. Хотелось бы вдвое больше».
«Сколько есть в стране денег, больше их не появится, поэтому имеем то, что имеем», – отметили опрошенные нами жители столицы.