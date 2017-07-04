Олег Волчек: Весной белорусы проявили отчаянный героизм 1 4.07.2017, 11:19

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Каждый человек должен воспитать в себе храбрость.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек разместил на своем канале в Youtube видеообращение, в котором подвел итоги протестной весны:

- 17 февраля 2017 года в городе Минске, а потом и в других городах Беларуси, стали проходить мирные акции протеста против налога на «тунеядство». Люди требовали отменить данный налог. После очередных акций в феврале начались задержания и суды над активистами. 9 марта Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с безработных на год. Однако марши протеста не прекратились. 25 марта более 700 граждан были задержаны. Дела были возбуждены и против правозащитников, которые оказывали правовую помощь гражданам.

4 июля 2017 года суде Фрунзенского района г. Минска состоится третий суд в отношении меня.

Решил сделать видеообращение и не только по суду, но и поговорить о наболевшем в нашем обществе.