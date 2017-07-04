Топ-10 мест в Беларуси, где нужно искать корни известных во всем мире людей 4.07.2017, 15:57

Белорусам стоит гордиться теми выходцами из нашей страны, которые стали культовыми в мире.

Ларри Кинг и Харрисон Форд, Лиза Курдоу и многие другие звезды – это потомки евреев, родившихся на территории Беларуси. Пока мало кто ездит в Несвиж по местам предков Скарлетт Йоханссон, а зря. Kyky.org рассказывает про 10 мест, где можно и нужно искать корни известных людей.

1. Черная вдова из Несвижа

Чем примечателен Несвиж? Усадьба Радзивиллов? Первый барочный храм в Восточной Европе? Замок, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Да, безусловно.

Публикация от Alina (@alinari_) Июн 27 2017 в 6:28 PDT

Но если вы уже успели изучить перечисленные достопримечательности вдоль и поперек, вот вам еще один повод для посещения: существует теоретическая вероятность встретить там Скарлетт Йоханссон – да-да, ту самую американскую актрису, голливудский секс-символ и женщину, занимающую 18 место в топ-50 самых влиятельных евреев мира. Предки Йоханссон по материнской линии с фамилией Ходош – родом из Несвижа. Сама Скарлетт рассказала журналистам на премьере «Мстителей», что хочет посетить связанные с фамилией рода места.

2. Король журналистики с корнями из Пинска

Чем может порадовать Пинск? Во-первых, архитектурой – это второй город по числу сохранившихся памятников архитектуры в Беларуси, после Гродно. Во-вторых, это действительно атмосферное и самобытное место, в котором приятно просто погулять, пройтись по набережной или парку.

Публикация от @alina.darvina Июн 26 2017 в 3:36 PDT Публикация от Анна Филипович (@filipovich.anna) Июн 25 2017 в 1:09 PDT

Это не говоря уже о том, что город Пинск окружен чарующей полесской природой, проникнуться которой – обязательная часть программы.

А еще отсюда корни известнейшего американского журналиста и шоумена Ларри Кинга. Мать Лоуренса Харви Зейгера (настоящее имя Кинга) родом из Минска, а отец – из Пинска. Как знать, может быть, умение «разговаривать когда угодно, с кем угодно, и где угодно» (а именно такое пособие написал Ларри Кинг) связано и с пинским наследием.

3. Мотольский президент Израиля

Брестская область, как оказалось, вообще богата на мировых общественных деятелей. Если уж едете в Пинск, то посетите и Мотоль, агрогородок неподалеку.

Отсюда родом Хаим Вейцман – ученый-химик, политик, президент Всемирной сионистской организации, первый президент государства Израиль и основатель исследовательского института, который носит его имя. В уже упомянутом Пинске, кстати говоря, установлена мемориальная табличка на доме, в котором учился Хаим Вейцман.

4. «Подружка» из Вилейского района

Лиза Кудроу – актриса, телеведущая и продюсер, наиболее известная за роль Фиби в легендарном сериале «Друзья», за который, кстати, получила «Эмми», имеет корни в западной части Беларуси, а именно в деревне Илья, Вилейского района. Здесь родилась и жила ее бабушка по отцовской линии, Груня Фарберман, разумеется, до эмиграции в 1921 году.

Публикация от Ann Belarus (@vladdy_ann) Апр 7 2017 в 3:24 PDT

Лиза Кудроу посещала Беларусь в 2008 году. Актриса снимала документальный фильм про семью своего отца. Информация, которую она выяснила при помощи местных краеведов и историков, оказалась весьма печальной: во время оккупации нацисты убили в Илье около двух тысяч евреев, среди них были ее прадед и прабабушка Мордуховичи, и все остальные белорусские родственники. Кудроу посетила места смерти ильянских евреев и расплакалась возле памятной плиты.

5. Что общего между Ханом Соло из «Звездных Войн» и Речицей

Объединяет эти два исторических явления личность Харрисона Форда, сыгравшего этого персонажа. У Форда тоже есть беларуские предки. Отец известного актера был ирландцем, а вот мать – еврейкой. «Единственное, что держало их вместе, – рассказывает Форд, – это то, что оба они были демократами».

Публикация от Anton Saev (@saevtony) Июн 24 2017 в 11:56 PDT Публикация от @konuchelo Июн 26 2017 в 2:27 PDT

Но до того, как пути двух демократов пересеклись, в Минске жила девочка Анна Лифшиц, будущая бабушка известного актера, боявшаяся выходить на улицу из-за еврейских погромов. В 1905 году по всей Российской империи евреям в Минской губернии жилось несладко.

Публикация от Максимилиан Николаенко (@maksimilian.nikolaenko) Июн 27 2017 в 8:19 PDT

Однажды в Речице, входившей в Минскую губернию, случился особенно сильный погром: пострадали люди, а власть не проявила какой-либо заботы о населении. Это стало последней каплей для множества еврейских семей Минской области, отправившихся в эмиграцию. Семья Анны тоже убежала в Америку. В эмиграции Анна Лифшиц познакомилась с евреем Гарри Нидельманом и у них родилась дочь – мать Харрисона Форда.

6. Новогрудский помощник Трампа

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, являющийся не только супругом дочери 45-го президента США, но и его старшим советником и доверенным лицом, рассказал в принадлежащей ему газете The New York Observer, что его бабушка – родом из Новогрудка.

«Я внук людей, выживших в Холокосте. 7 декабря 1941 года — в день атаки на Перл-Харбор — нацисты окружили гетто в Новогрудке и разделили его жителей на две группы. Те, кто должен был умереть, направо; те, кто пока останется в живых — налево. Эсфирь, сестра моей бабушки, попыталась спрятаться в здании. Мальчишка, который увидел, как она убегала, выволок ее оттуда, и она оказалась в числе примерно 5100 новогрудских евреев, убитых в этой первой резне.

Брат моей бабушки Шэннон, в честь которого назвали моего отца, погиб там, и с ним еще около 50 человек. Бабушка сбежала в лес, где присоединилась к партизанской бригаде Бельских. Там она встретила моего дедушку, который тоже сбежал из концлагеря. До этого он три года жил в лесу в яме — настоящей яме, которую он сам вырыл в земле — и питался подножным кормом, прячась и ночуя в ней во время суровой русской зимы», – дословно рассказывал Джаред.

7. Гродненец, вырастивший великого хоккеиста

Уэйн Дуглас Гретцки – канадский хоккеист и один из самых известных спортсменов XX века. В Национальной хоккейной лиге Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги. Но малоизвестно, что если бы не его дед, Терентий Лаврентьевич Грецкий, иммигрировавший в Канаду из Гродненской губернии, то этого имени в мире спорта могло бы и не быть.

По воспоминаниям хоккеиста, маленький Уэйн был очень близок с дедом. Когда Уэйн решил начать играть в хоккей, дед всячески поддерживал его в этом стремлении и приходил со своей женой на все тренировки своего внука.

Публикация от Автомобили Гродно (@autogrodno.by) Июн 30 2017 в 4:56 PDT Публикация от MOVIE60 (@movie60) Июн 27 2017 в 11:03 PDT

Когда вы в следующий раз будете наблюдать восхитительный закат над Гродненщиной или Новогрудком, вспомните о том, каких талантливых людей дает миру беларуская земля. Ну, и если вы обладатель синего паспорта – помните, у вас масса причин верить в себя.