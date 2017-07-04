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Горди Дуайер официально возглавил минское «Динамо»

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  • 4.07.2017, 17:25
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Горди Дуайер

Канадский специалист подтвердил эту информацию в «Твиттере».

Напомним, что Дуайер знаком болельщикам как главный тренер хорватского «Медвешчака» в сезонах 2015/16 – 2016/17, пишет «Трибуна».

Входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Также возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.

В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.


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