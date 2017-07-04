Данкверт сделал последнее предупреждение белорусским предприятиям 11 4.07.2017, 19:48

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Россельхознадзор предупредил о запрете поставок продукции ряда компаний Беларуси при повторных нарушениях.

Россельхознадзор запретил поставки в Россию продукции молочного комбината из Беларуси и предупредил о распространении запрета на ряд белорусских предприятий, если они продолжат нарушать ветеринарно-санитарные требования России, передает interfax.by.

Россельхознадзор "с сожалением" отмечает продолжающиеся случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ. "Указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность Россельхознадзора", - говорится в сообщении службы.

С 4 июля Россельхознадзор запретил поставки на российский рынок продукции Воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Минская область). Ограничения связаны с неоднократными выявлениями остатков линкомицина в произведенном предприятием сухом молоке и молочной сыворотке.

Кроме того, "в связи с систематическим выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований" Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясной и молочной продукции, произведенной на четырех белорусских предприятиях: ОАО "Комбинат кооперативной промышленности" филиал Пружанского районного потребительского общества, СООО "Морозпродукт", ОАО "Шкловский маслодельный завод", ОАО "Александрийское".

Также Россельхознадзор обнаружил случаи фальсификации молочной продукции еще трех предприятий (ПУП "Мстиславльмолоко", ОАО "Туровской молочный комбинат" и ОАО "Здравушка Милк").

Служба также сообщила о "выявлении несоответствий" в продукции ОАО "Лунинецкий молочный завод", ПУП "Молочный полюс" и ОАО "Бабушкина крынка".

"В случае продолжения выявлений продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС и РФ, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о возможном ограничении поставок в Россию продукции указанных предприятий", - отмечается в сообщении.

В то же время Россельхознадзор с 29 июня отменил ограничения на поставки в Россию продукции ООО "Белсыр", за исключением сухого молока и сухой молочной сыворотки. Решение принято по итогам анализа материалов по факту расследования причин нарушения требований ЕЭАС и РФ.