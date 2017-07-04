Олега Волчека с гипертоническим кризом забрала скорая помощь прямо из суда 11 4.07.2017, 21:25

Олег Волчек

За судилищем над правозащитником наблюдал спецдокладчик ООН Миклош Харашти.

Сегодня во Фрунзенском суде Минска проходит третий судебный процесс над руководителем правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олегом Волчеком.

В суде правозащитнику стало плохо, однако на жалобы о плохом самочувствии судья не отреагировал. Медиков вызвали присутствующие, пишет belprauda.org.

Олег Волчек в суде Фрунзенского района

Как отметил сам Олег Волчек, практически все ходатайства правозащитника судья отклонил.

Судья Фрунзенского района Евгений Писаревич отклонил ходатайство Олега Волчека дать отвод секретарю суда, которая рассылала сообщения на телефоны его друзей, приглашая в суд.

Судья отклонил свидетелей защиты: председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Галину Лагацкую, – которые должны были засвидетельствовать в суде, что Волчек во время «инкриминируемого» правонарушения находился в ином месте, чем указанное в протоколе.

Фактически создан прецедент, когда суд полностью отклонил заявленных свидетелей защиты.

Суд запретил вести видеосъемку в зале суда, однако одна видеокамеры все снимала происходящее. На замечание Волчека – установить личность «оператора», тот быстро ретировался; как оказалось, съемку вел представитель правоохранительных органов. Для чего – судья не стал разбираться.

Олег Волчек заявил ходатайство об отводе судьи, который ушел совещаться. Куда – никто не знает, поскольку совещательной комнаты рядом с залом заседания не обнаружилось.

На процесс над Олегом Волчеком пришли около 40 человек: друзья, знакомые, люди, которым правозащитник оказывал юридическую помощь, представители Евросоюза, и спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти, который представлял ОБСЕ.

Сегодня в Минске прошел «Параллельный форум гражданского общества» «Шесть лет после доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ о ситуации с правами человека в Беларуси: что изменилось?».

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в «Марше рассерженных белорусов», который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.