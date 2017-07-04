Россельхознадзор нашел сальмонеллу в мясе с образцового хозяйства Лукашенко 4.07.2017, 21:59

Россельхознадзор нашел в субпродуктах птицы из Александрии бактерии рода сальмонелла.

Россельхознадзор снова имеет претензии к белорусской молочке и мясу. С 4 июля россияне ограничили поставки с одного белорусского предприятия и поставили на усиленный контроль еще четыре.

Под временные ограничения на поставки в Россию попал Воложинский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат". "Ограничения связаны с неоднократным выявлением наличия остатков линкомицина в продукции данного предприятия: в сухой молочной сыворотке — два случая; в молоке сухом обезжиренном — два случая", — сообщает пресс-служба ведомства.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции ОАО "Комбинат кооперативной промышленности" (филиал Пружанского райпо), СООО "Морозпродукт", ОАО "Шкловский маслодельный завод" и ОАО "Александрийское".

Последнее хозяйство интересно тем, что его часто посещает Александр Лукашенко. Александрия считается малой родиной правителя Беларуси, а тамошнее производство — образцовым. Но Россельхознадзор нашел в субпродуктах птицы из Александрии бактерии рода сальмонелла.

Это не первый случай, когда продукция с ОАО "Александрийское" не проходит фитосанитарный контроль к России. Претензии к тамошней говядине Россельхознадзор дважды высказывал в 2015 году. Но вскоре ограничения были сняты.