Правозащитника Олега Волчека оштрафовали на 585 рублей 3 5.07.2017, 10:34

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Сам правозащитник находился в это время в больнице.

Судья Фрунзенского районного суда Евгений Писаревич отказался вызвать скорую помощь правозащитнику Олегу Волчеку, которому стало плохо во время судебного заседания, передает «Радыё Свабода».

Судья Писаревич после госпитализации Волчека вынес решение — оштрафовать его на 585 рублей.

21 марта суд Фрунзенского района столицы приговорил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека к административному аресту на 13 суток заочно — за участие в «Марше нетунеядцев», который состоялся 17 февраля. Волчек подал жалобу, и Минский городской суд направил дело на дополнительное расследование — оказалось, милицейский протокол не был подписан сотрудником милиции, а это грубое процессуальное нарушение.

4 июля во второй половине дня в суде Фрунзенского района рассматривалось уже доработанное милиционерами дело. На четвертом часу рассмотрения дела, около 19:00, Олегу Волчеку стало плохо — резко поднялось давление. Волчек выступил с ходатайством, чтобы заседание перенесли и вызвали ему скорую помощь. Судья Евгений Писаревич ходатайство отклонил.

Медики поставили Волчеку диагноз — гипертонический криз, и отвезли его в больницу скорой медицинской помощи.

Уже в отсутствие Волчека судья Евгений Писаревич вынес решение: оштрафовать того на 45 базовых величин, или 585 рублей.