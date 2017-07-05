Синоптики: Завтра будет до +22 градусов
- 5.07.2017, 12:42
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Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 июля.
Завтра будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы.
Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.