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Синоптики: Завтра будет до +22 градусов

  • 5.07.2017, 12:42
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 июля.

Завтра будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы.

Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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