Геннадий Федынич: «Доработки» декрета о «тунеядцах» - это как разговор слепого с глухим 3 5.07.2017, 14:32

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Чем лгать и позориться, власти лучше бы вовсе отменили скандальный декрет.

«Властям нужно признать свою ошибку и отменить печально известный декрет», - считает председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич. Как известно, после массовых акций протеста действие декрета о «тунеядцах» было приостановлено, его сейчас «дорабатывают».

О конкретных изменений пока рано говорить, однако, по словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, при пересмотре концепции декрета «основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни».

В интервью «Радыё Рацыя» Геннадий Федынич раскритиковал инициативы властей по «доработке» скандального декрета:

- Все эти «доработки» документа напоминают разговор слепого с глухим. Власти декларируют одно, а в реальной жизни происходит абсолютно другое. Надо реально смотреть на факты, а они сегодня такие - в Беларуси очень мало рабочих мест с достойными зарплатами.

А власти сейчас решили занять позицию - лишь бы куда-то трудоустроить людей, чтобы те только были заняты. А люди хотят этого? За тот заработок, что предлагается, разве можно прокормить семью? Вот в чем главная проблема!

Надо понять, что вышеупомянутый декрет не будет работать при действующей системе и этой экономике. Дайте людям достойную зарплату, и все без малейшего принуждения пойдут работать. Вот о чем надо бить в колокола - как создать достойные рабочие места.

- Одним словом, для властей декрет, как чемодан без ручки - и бросить жалко, и нести тяжело...

- Безусловно, так как в стране наоборот идут сокращения, а чиновники заявляют о «содействии в трудоустройстве». Зачем же лгать? Лучше бы подумали, как развивать малый и средний бизнес, и тогда часть населения точно нашла бы себе работу.

Но ведь и этого пока нет. В общем, властям надо иметь уважение к народу и отменить печально известный декрет, который не работает и не приносит пользы людям. Ничего здесь страшного нет, народ понял бы, чтобы власти публично признали ошибочность предыдущих решений.