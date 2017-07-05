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В Бресте 81-летняя бабушка отбила свою сумочку у грабителя

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  • 5.07.2017, 16:27
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Грабитель был ошарашен, пенсионерка применила приемы самообороны.

В лифте одного из домов на Партизанском проспекте города Бреста грабитель напал на старушку и попытался вырвать у нее сумочку с деньгами, рассказывает tut.by. Легкая мишень оказалась такой только на первый взгляд.

Боевая бабушка 1936 года рождения, по всей видимости, владеющая приемами самообороны, оказала неожиданно активное сопротивление. Вырвать сумочку не удалось, неизвестный скрылся.

Как сообщили в Брестском межрайонном отделе следственного комитета, возбуждено уголовное дело (Покушение на грабеж). Преступника ищут.


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