Штормовое предупреждение объявлено в Брестской и Гродненской областях 5.07.2017, 19:28

Фото с сайта ivstory.ru

Беспокойный грозовой вечер среды ожидается в Брестской и Гродненской областях сегодня.

В отдельных районах ветер будет шквалистый с порывами до 15-18 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности, оповещает БелТА.

Ничуть не лучше будет погода и завтра, 6 июля. Днем по всей стране прольются кратковременные дожди, местами сильные грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду с усилением во время порывов до 14 метров в секунду. Ночью 6 июля воздух сохранит 6-12 градусов тепла, но днем столбик термометра не поднимется выше 17-22 градусов.