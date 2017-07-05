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Штормовое предупреждение объявлено в Брестской и Гродненской областях

  • 5.07.2017, 19:28
Фото с сайта ivstory.ru

Беспокойный грозовой вечер среды ожидается в Брестской и Гродненской областях сегодня.

В отдельных районах ветер будет шквалистый с порывами до 15-18 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности, оповещает БелТА.

Ничуть не лучше будет погода и завтра, 6 июля. Днем по всей стране прольются кратковременные дожди, местами сильные грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду с усилением во время порывов до 14 метров в секунду. Ночью 6 июля воздух сохранит 6-12 градусов тепла, но днем столбик термометра не поднимется выше 17-22 градусов.


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