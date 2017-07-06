Дональд Трамп прилетел в Варшаву 6.07.2017, 7:59

Президент США встретиться с Анджеем Дудой и примет участие в саммите «Трехморья».

Несколько тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность во время визита Дональда Трампа в Варшаву и сопровождающих его событий, сообщает «Радио Польша».

В среду вечером, в 22.00, американский президент приземлился в Варшаве в аэропорту Шопена. В состав делегации, встречавшей Дональда Трампа в аэропорту, входили министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и госсекретарь Польши Кшиштоф Щерский. Сегодня Дональд Трамп в 9 утра проведет двухсторонние переговоры с главой польского государства Анджеем Дудой и примет участие в саммите «Трехморья».

Пресс-секретарь комиссара столичной полиции Сильвестер Марчак сообщил, что в Варшаву прибудут полицейские со всей Польши. По его словам, обеспечение правопорядка в местах встречи глав государств не означает ухудшение безопасности в других районах столицы.

«Не стоит забывать, что сотрудники полиции будут охранять правопорядок во всех районах. Приезд президента США не будет иметь никакого влияния на ощущение нашей безопасности», - сказал он.

О своей готовности к приезду главы американского государства заявили в Бюро охраны правительства, сотрудники которого будут обеспечивать охрану делегации США.

В то же время, по словам представителя польского президента Кшиштофа Лапиньского, на мероприятия, в которых примет участие Дональд Трамп, аккредитовались более 1 тыс. журналистов.

«Не считая польских журналистов, на мероприятия аккредитовались несколько сот представителей СМИ с около 20 стран, в том числе группа из 100 американских журналистов», - сказал он.

Во время своего визита в Польшу Дональд Трамп будет передвигаться по польской столице в специальном бронированном автомобиле. Восьмитонный лимузин Cadillac One также возил предшественника Трампа Барака Обаму во время визитов в Польшу в 2011 и 2014 годах.

Утром в четверг Дональд Трамп встретится с Анджеем Дудой и примет участие в саммите «Трехморья». Затем он произнесет речь на площади Красинских, а после полудня отправится в Германию на саммит G20.