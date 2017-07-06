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Промокший под дождем Жириновский устроил скандал Гидромету

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  • 6.07.2017, 8:55
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Одиозный политик предложил разогнать службу прогнозов погоды.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет), сообщает ЛДПР ТВ.

Политик раскритиковал синоптиков за то, что они не предупредили москвичей о приближающемся дожде.

"Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Откройте окно, вы — чиновники Московского гидрометцентра. Почему вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень?" — возмутился Жириновский.

По его словам, во вторник он впервые "промок до нитки", однако сразу же переоделся в запасные костюм и туфли.

При этом лидер ЛДПР похвалил сотрудников МЧС за то, что они стали лучше информировать население и заблаговременно рассылать штормовые предупреждения.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков.

Ранее в МЧС предложили наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. В Росгидрометцентре на это ответили, что в организации уже существует практика лишать сотрудников премий за "неоправдавшийся" прогноз, поэтому в дополнительных штрафах смысла нет.


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