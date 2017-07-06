По новому «декрету» будем есть раз в три дня 37 6.07.2017, 9:01

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В конце года из-за декрета о «тунеядцах» может вспыхнуть настоящий Майдан.

Доработку скандально известного декрета о «тунеядцах» власти проводят в строжайшей тайне. Правда, на днях министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко проговорился: оказалось, что в новой редакции декрета главный упор будет делаться на «трудоустройство тунеядцев».

Что это может означать на практике – в комментарии для Charter97.org рассказал бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Для начала хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья: ведь вчера у вас случился гипертнонический криз на суде за участие в Марше против приснопамятного декрета. Как себя чувствуете сейчас?

- Все отлично! Судье мы здоровье тоже «подправили» - так достали ходатайствами, что он от нас просто убегал. Больше всего они нервничают из-за публичности: когда я сказал, что новости о суде прочитают 500 тысяч человек, думаю, судья даже сон потерял. Кто его знает – может, ночью тоже криз случился.

- Вы не только выдержали три суда за участие в акции «нетунеядцев», но и как юрист помогаете людям бороться с незаконным декретом. Власти стараются не сообщать детали его новой версии, но по вашему опыту – что за сюрпризы могут ждать белорусов?

- Да, я читал заявление Наливайко. Скажу просто: нормальному человеку даже сложно комментировать нормальным юридическим языком, как можно «корректировать» декрет №3. Он однозначно подлежит полной отмене. Давно доказано, что это вообще не правовой документ. Это какой-то большевистский декрет в прямом смысле слова: «вся власть Советам!», «земля народу», «миру мир» - и прочий набор лозунгов из той эпохи.

«Доработка» этого декрета говорит только об одном: о тяжелом кризисе мышления, кризисе всего белорусского чиновничества.

Как они могут реанимировать этот декрет и говорить о «трудоустройстве всех», если в стране у людей объективно нет работы? Разве что за еду. Или же будут вводить для всех принудительный труд, с которым мы, правозащитники, боремся.

Поэтому если власти к осени не отменят полностью декрет о «тунеядцах» и начнут в октябре снова рассылать «письма счастья» - я им гарантирую к началу декабря такие же активные протесты, как и весной этого года.

Потому что уже сейчас, как отмечают экономисты, у людей все доходы идут на еду – даже уже не на одежду. А к концу года, по новому декрету, получится, что люди будут через день кушать, а то и раз в три дня. Получается, чиновники снова «зовут» народ на улицы. Из-за «доработки» этого декрета система снова пойдет вразнос.

- Если власти, как часто бывало в новейшей истории Беларуси, не прислушаются к голосу разума – как они будут исполнять свой нелепый декрет?

- Здравомыслящему человеку даже трудно представить, как они будут «трудоустраивать» такое количество «тунеядцев». Кто согласится работать за $50 в месяц?

Власти наивно полагают, что человека можно заставить работать за зарплату, которая ему не нужна и на которую невозможно прокормить семью.

В голову приходит только одна схема: «тунеядцев» будут бросать в камеру на «сутки» за «ругань матом», а при выходе на свободу требовать работать за 100 рублей в месяц. Тех, кто откажется – снова сажать на «сутки».

Но если такая принудиловка начнется повсеместно и чиновники на местах погонятся за цифрами – в стране начнутся настоящие потрясения. Белорусы, как и весной этого года, снова проявят свой отчаянный героизм.

Я вижу, что протестный потенциал у белорусов – очень высокий. В плане борьбы за свое достоинство мы вышли на новый уровень. Неважно, сколько людей вышло на последнюю акцию – важно, как организованно и решительно люди протестуют.

Я даже на примере своего последнего суда заметил: судья выгонял людей из зала, но боялся привлекать их к административной ответственности, потому что видел, насколько люди агрессивны. Никто не боялся прерывать судью, спорить с ним, делать замечания.

Поэтому все идет к тому, что в конце года может повториться весенняя ситуация. Новой редакцией декрета власти могут спровоцировать что-то наподобие Майдана.