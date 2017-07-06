Олег Волчек: У нас даже переплюнули 37-й год 2 6.07.2017, 10:26

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Во время суда правозащитнику стало плохо, но судья отказался вызвать скорую.

Не выслушали свидетелей, не вызывали врачей. Суд 4 июля закончился для правозащитника Олега Волчека не только новым наказанием, но и визитом в больницу. Во время заседания правозащитнику стало плохо, но судья Евгений Писаревич не обратил на это никакого внимания, передает «Белсат».

«Статья 2 и 5 Кодекса об административных правонарушениях четко гласит: этого заседания продолжать было нельзя, так как существует угроза жизни и здоровью одного из участников процесса. Действия судьи квалифицируются как пытки, жестокое и бесчеловечное обращение», — отметил другой правозащитник, который был в зале суда.

Это был третий суд над Волчеком за участие в Марше рассерженных белорусов

Постановления прошлых судов были отменены в связи с многочисленными нарушениями, но на заседании во вторник нарушений было еще больше. Судья настолько спешил завершить дело, что даже не позволил выступить свидетелем от защиты, а все ходатайства Олега Волчека отклонил.

«Вопрос снимается, вопрос снимается. Тогда я говорю, то может мне вообще встать и уйти? У нас что здесь, двойка, тройка? Нет! Единица называется суд, мы даже переплюнули 37-й год!», — подчеркнул возмущенный Волчек.

Судья торопился не зря

Уже вчера в Минске начался съезд Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По мнению Олега Волчека, Евгений Писаревич получил приказ сверху: закрыть это политическое дело до конца дня. Об этом свидетельствует также и частые выходы судьи в «совещательную комнату».

Это далеко не первый раз, когда задержания и судебные заседания доводили до серьезных проблем со здоровьем. Так, в марте из суда в больницу забрали политика Алеся Логвинца, у которого диагностировали сотрясение мозга. В течение весны в результате судов и арестов поэт и политик Владимир Некляев пережил четыре гипертонических криза, а скорую помощь ему вызывали через раз.

Как только Волчека отвезли в больницу с гипертоническим кризом, суд продолжился

Обвинение утверждает, что юрист выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь», чем высказывал свое несогласие с налоговой политикой. В результате вместо дважды отмененных 13 суток судья Евгений Писаревич наказал правозащитника штрафом на Br 575.