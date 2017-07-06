Пшемыслав Журавский вель Граевский: В интересах Польши вовлекать Беларусь в проект Трехморья 1 6.07.2017, 11:43

Пшемыслав Журавский вель Граевский

Политолог рассказал о целях и возможных последствиях визита Дональда Трампа в Польшу для Восточной Европы.

5 июля в Варшаве приземлился Air Force One с американским президентом на борту. 5 и 6 июля Дональд Трамп будет находиться в Польше по приглашению президента Анджея Дуды.

Кроме двусторонних встреч с руководством Польши, президент США примет участие в саммите «Инициативы трех морей». Среди главных тем переговоров - присутствие американских войск в Восточной Европе, безопасность, энергетика и отношения с Россией.

О целях и возможных последствиях визита Дональда Трампа для Восточной Европы в интервью «Радыё Cвабода» рассказывает польский политолог, член программного совета правящей польской партии «Право и Справедливость», и член Национального совета развития при президенте Польши, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

- Дональда Трампа многие обвиняют в изоляции. Его упрекают в критике NATO и отказе от евроатлантического подхода в американской внешней политике. Какая цель его приезда в Варшаву?

- Вы перечислили тезисы, которые озвучивались в рамках пропагандистской борьбы во время избирательной кампании. Но реальная ситуация этого не подтверждает. Есть очень четкие решения, как, например, увеличение расходов на вооружение европейских союзников в рамках NATO. Это стало возможным благодаря давлению Трампа. Будем честными, это делается не ради противостояния «исламскому государству». Это четкий шаг в ответ на российскую агрессию в Украине.

- Но увеличение расходов - это шаг европейских союзников, а не США. Европа сама платит за свою безопасность.

- Есть решение о переносе американского дивизионного командования из Германии в Познань. Есть решение по поводу высылки в Европу очередной танковой бригады США. Все это не только делает тезис об ослаблении NATO ненастоящим, а наоборот, свидетельствует об укреплении альянса. Главный союзник Америки - Великобритания - выходит из состава ЕС. Есть определенная прохлада в отношениях с Турцией. Поэтому США ищут новые усиленные точки опоры в Европе. Дональд Трамп продлил срок пребывания американских войск в Европе. Это отвечает интересам стран Центрально-Восточной Европы.

- Оппоненты американского президента говорят, что Трамп летит в Польшу с конкретным бизнес-планом. И что его цель не поддержать наш регион, а побудить страны Восточной Европы покупать американский газ.

- Но это измерение американской экономической экспансии нам выгодно. Америка хочет переломить российскую доминацию на европейский рынке энергоресурсов. Символом этого стала поставка первого сжиженного газа из США в польский терминал в Свиноуйсьце

и польская воля избавиться от российской доминации благодаря американскому сырью.

- Выгодно ли это европейским странам? И Россия, и многие в Европе, убеждают, что российская сырье в данный момент самый дешевый источник энергии для Европы.

- Вопрос - для кого? Для Польши российская сырье недавно было самым дорогим. Сейчас, наверное, для Украины. В контрактах «Газпрома», например, с Польшей, эта цена засекречена. Но не секрет, что поляки получили очень жесткие условия. Все мы также знаем, что Россия использует свой газ для политической борьбы, как инструмент шантажа. Россия влияет на Европу через газ, коррупцию, спецслужбы. Поэтому приход сюда американского сырья минимализирует российское влияние.

- Дональд Трамп примет участие в саммите «Инициативы трех морей». Какой интерес Америки к этой инициативе, и сможет ли регион выиграть от поддержки США?

- Америка усиливает Восточную Европу, как противовес России. Это и определенный сигнал старым государствам ЕС. Эманюэль Макрон заявил недавно, что страны Центрально-Восточной Европы воруют рабочие места у французов. Существует вероятность, что в Европе могут возникнуть два течения: старые члены и новые, которые присоединились к ЕС после 2004 года. Франция, например, ставит под сомнение принципы, которые стояли у истоков Евросоюза: свободный обмен рабочих и услуг. Странам нашего региона это невыгодно, поэтому идет определенный ответ и с нашей стороны. Трехморье - это конструкция стран, имеющих общие интересы. Идеальный вариант для этих стран сотрудничество со Скандинавией, которая также ощущает угрозу со стороны России, и надеется на американскую поддержку.

- Угрозу со стороны России чувствуют и Беларусь с Украиной. Возможно стоит к инициативе Трехморья пригласить и эти страны?

- Пока что вся эта конструкция в состоянии постройки. Международная политика динамична и никогда неизвестно, что будет вскоре. Известно, что идея Трехморья имеет свои корни в том числе и в межвоенной концепции Междуморья, которая предусматривала союз стран находящихся между Россией и Германией. Импульсом нынешнего объединения стала российская агрессия в Украине. В нее входят страны Евросоюза и NATO. Беларусь и Украина вне этих организаций. Но в интересах Польши втягивать и Беларусь, и Украину в европейские процессы. Украину уже сейчас можно приглашать в транспортные проекты Трехморья.

Ситуация в Беларуси очень сложная и уровень отношений на низком уровне. Но это не конец истории, все может измениться. Есть инициатива трансевропейской автострады Via Carpathia вдоль границы Беларуси и Украины, от Клайпеды до Салоников. Почему бы не достроить транспортные каналы к этой автострады из Беларуси? Если бы была политическая воля белорусской стороны, то не было бы никаких препятствий к этому. Это позволит оживить трансграничное движение.

- Какой сигнал Трамп отправит Москве во время этого визита? Москве будет протянута рука, или американский президент подтвердит, что США сохраняют свое влияние в Восточной Европе?

- Если бы Трамп хотел протянуть руку Москве, то не Варшава была бы выбрана местом для такой декларации. Это символический выбор. Российская пропаганда и сторонники антиамериканизма в Европе часто показывают США, как какую-то царскую Россию, где все решает один человек. США - это сложная политические системы и поэтому выбор Варшавы - это позиция американского государства относительно нашего региона. Это четкая политические линия. И республиканцы, и демократы в США, воспринимают Россию, как страну, которая бросает вызов Америке и создает ряд проблем для американской политики.