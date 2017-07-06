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Иванка Трамп почтила память героев Варшавского гетто

  • 6.07.2017, 14:16
Фото: @IvankaTrump

Дочь президента США возложила цветы к памятнику повстанцам.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп посетила в Варшаве памятник героям восстания 1943 года в Варшавском гетто, сообщает tvn24.pl.

Визит Иванки Трамп начался в 10 утра. Дочь и советник президента США возложила цветы к памятнику, а затем посетила находящийся напротив музей истории польских евреев «Полин».

Община польских евреев приветствовала Иванку Трамп, однако выразила сожаление в связи с тем, что с ней не было самого президента США. Как отметил главный раввин Польши Михал Шудрич, памятник героям Варшавского гетто посещали все президенты и вице-президенты США, находившееся с визитом в столице Польши.


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