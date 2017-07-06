Белорусские правозащитники требуют прекратить преследование Олега Волчека 6.07.2017, 17:08

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Обращение к председателю Верховного суда подписали 25 белорусских правозащитников.

Белорусские правозащитники обратились к председателю Верховного суда Беларуси Валентину Сукало с требованием прекратить административное преследование руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека, пишет bydc.info.

4 июля 2017 года в суде Фрунзенского района Минска состоялось очередное судебное разбирательство по административному делу в отношении Олега Волчека по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля 2017 года в Минске.

Это уже третий судебный процесс в отношении правозащитника. Дважды решения районных судов отменялись вышестоящими судебными инстанциями в связи с нарушением судами и органами внутренних дел административно-процессуального процесса. Предыдущие суды вынесли постановление о привлечении Волчека к административной ответственности в виде ареста на 13 суток.

Суд, проходивший с явно обвинительным уклоном, длился более 5 часов. Неоднократно и Волчек, и его адвокат просили вызвать скорую из-за плохого самочувствия, однако судья Евгений Писаревич в этом отказывал.

Когда врачи все же увезли правозащитника в больницу, Писаревич продолжил заседание без него. В результате Олег Волчек был оштрафован на 25 базовых величин. Поддержать правозащитника во время судебного заседания приезжал спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклаш Харашти.

Обращение подписали 25 белорусских правозащитников, среди которых руководитель «Белорусского документационного центра» Раиса Михайловская, Гарри Погоняйло, Павел Левинов (Белорусский Хельсинский комитет), Татьяна Ревяко («Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова»), Ольга Смолянко («Центр правовой трансформации»), Андрей Полуда («Правозащитники против смертной казни») и другие.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.