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Рыбаки из Гомеля переплыли Сож, чтобы пообщаться со знакомым украинцем

  • 7.07.2017, 22:18

Теперь им придется заплатить по 840 рублей за нарушение границы.

Летом многие рыбаки в поисках клевых мест направляются в Лоевский и Брагинский районы, по рекам которых проходит граница Беларуси с Украиной, пишет «Гомельская правда».

Гомельская пограничная группа напоминает любителям рыбной ловли о необходимости соблюдения правил пребывания в пограничной полосе.

«Госпогранкомитет идет навстречу и разрешает рыбную ловлю гражданам, которые получили пропуска в пограничную полосу, — отметил офицер отдела идеологической работы Гомельской пограничной группы Виктор Соловей. — При этом каждому разъясняется порядок пребывания, в том числе и запрет выхода на берег Украины. Тем не менее находятся рыбаки, которые игнорируют порядок».

Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении двух гомельчан. Они умышленно нарушили границу в районе деревни Хоминка Лоевского района. На моторной лодке переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит госграница.

Нелегалов засекли сотрудники пограничной службы Украины. Белорусов задержали и передали гомельским коллегам. Как потом пояснили нарушители, переплыли реку, поскольку хотели пообщаться со знакомым жителем Украины.

Согласно решению суда Лоевского района, двум гомельчанам за нарушение границы назначен штраф в размере 840 рублей каждому.


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