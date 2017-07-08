Дольщики в Бресте пытаются отстоять свои права 7 8.07.2017, 13:49

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Фото: «Брестская газета»

Люди не понимают, почему за их деньги устанавливают оборудование, у которого больше минусов, чем плюсов.

Вечером 29 июня у дома №66 по ул. Луцкой в ЮВМР-4 Бреста состоялась встреча чиновников и компании-застройщика «Брестжилстрой» с дольщиками. Поводом для нее стали подъемники, которые «Брестжилстрой» устанавливает возле подъездов, где изначально планировались пандусы. Жильцы с этим не согласны, пишет «Брестская газета».

«Мы хотим от них избавиться»

По мнению людей, у подъемных площадок масса недостатков: они слишком малы для мам с колясками, за пользование ими нужно платить, в процессе эксплуатации неизбежны поломки, ну и вызывает сомнение их безопасность.

Фото: «Брестская газета»

«Борьба идет из-за того, что люди не хотят содержать эти подъемники. Даже с учетом того, что плату за них нам уменьшили с изначальных 30 до 18 рублей. За год ведь набегает немаленькая сумма. А пандус установил — и все», — изложил суть проблемы корреспонденту «БГ» до начала встречи председатель КПД-2 и КПД-7 вышеуказанного микрорайона Виталий Симанович.

Он считает, что подъемники, которые должны создавать безбарьерную среду для людей с ограниченными физическими возможностями, в данном случае играют противоположную роль.

«Если приедет, допустим, инвалид в гости, он в дом сам не попадет, поскольку у него не будет ключей с чипом от подъемника. Нужно будет каждый раз спускаться вниз, чтобы его встретить», — пояснил Виталий.

Фото: «Брестская газета»

Председатель дополнил, что, например, в соседнем доме 62А подъемное оборудование уже доработано с учетом замечаний дольщиков. В числе «правок», которые были внесены, — домофонная дверь теперь открывается не на подъемник. А вот подъемные площадки возле дома №66 еще нужно доводить до ума: там входная дверь, если открыта, их загораживает. Выходишь из подъемника и упираешься в открытую дверь. Непродуманно, неудобно, а может быть, и травмоопасно.

Дольщики неоднократно обращались по этому вопросу в горисполком, в «Брестжилстрой», звонили на прямую линию председателю облисполкома. Поэтому вечером 29 июня к жильцам приехали чиновники и главный инженер компании-застройщика.

Решил облисполком, а отдувается «Брестжилстрой»

По словам заместителя председателя Брестского горисполкома Николая Якубовского, решение по установке подъемников было принято в облисполкоме на координационном совете. Такие подъемные платформы используются в Южном, и там, говорит чиновник, люди довольны. Однако дольщики отнеслись к этой информации скептически. Больше всего людей возмущает, что никто не спросил их мнения.

Фото: «Брестская газета»

«Это эксперимент за счет дольщиков, за счет денег людей, которые взяли кредит. В нашем доме люди согласны снять подъемник и безвозмездно отдать его в дом престарелых, инвалидов. Но мы вложили деньги сюда, дольщики брали кредиты. У многих дети и небольшая зарплата. Мы хотим, чтобы вы нам помогли построить пандусы: скажем, 30% мы соберем своих денег, а остальное — за счет застройщика или государства», — озвучил предложение жильцов дома Виталий Симанович.

Николай Якубовский ответил, что поскольку речь идет о долевом строительстве, то государство не имеет права вкладывать сюда деньги.

Главного инженера КУП «Брестжилстрой» Виктора Гладкого предложение дольщиков и вовсе возмутило. По его словам, обустройство подъемников не противоречит никаким нормам и они уже включены в процентовки.

Фото: «Брестская газета»

«Давайте сейчас не будем торговаться. Я не могу. Это не только вам, 19 подъемников смонтировано. Минус 5, которые работают, обслуживаются. Как их снять и вернуть?! Ты можешь обратиться с этим к ипэшнику, но не к государственной организации», — эмоционально обрисовал ситуацию представитель застройщика.

«В тех домах, где эти подъемники поставлены на баланс, застройщик их менять не обязан», — вторил ему Якубовский. Он предложил дольщикам написать заявление в горисполком, чтобы запроектировать пандус и демонтировать подъемник. Но наличие либо пандуса, либо подъемника обязательно.

Стоит отметить, что не все жильцы согласны и на пандусы. Обитатели первых этажей не в восторге от того, что они будут находиться под окнами их квартир. По словам людей, это постоянный шум, дети, сидящие на перилах и заглядывающие через окна, и прочие неудобства.

«Я не за подъемник, но и не за пандус в таком виде, в котором его предлагают. Я не хочу, чтобы 10-метровый пандус был у меня под окнами. Нужно искать вариант, который устроит всех», — высказалась дольщица с первого этажа.

Таким вариантом мог бы стать пандус, идущий рядом со ступеньками перпендикулярно стене дома, но не везде его обустройство возможно: у некоторых подъездов мешают инженерные сети.

Фото: «Брестская газета»

Почему мы должны платить дважды?

Дольщики не понимают, почему за их собственные средства им ставят подъемные платформы, если изначально речь шла о пандусах.

«Мы не знали про подъемники, нигде вы не писали. Почему на сайте нигде не было объявления? Если бы оно появилось вовремя, может быть, еще тогда люди отказались бы от него и не тратили деньги зря. Тогда идите нам навстречу. Почему мы должны платить дважды?» — задался вопросом Симанович, обращаясь к главному инженеру «Брестжилстроя».

Фото: «Брестская газета»

Николай Якубовский во время встречи пообещал, что по тем домам, которые еще строятся, вопрос с пандусами вместо подъемников будет решен.

«С теми, которые ввелись, пусть решает товарищество. Я сказал: проект мы сделаем бесплатно, пройдем все согласования, а уже товарищество пускай думает. Варианты предложим», — сказал зампред горисполкома.

В ближайшие дни дольщики микрорайона должны получить официальный ответ на свое обращение в горисполком, которое они отправили во второй половине июня.