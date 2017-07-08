Родители погибшей на картошке школьницы вступились за учителей

Родители погибшей на картошке школьницы вступились за учителей12
- 8.07.2017, 14:20
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Они просят не лишать педагогов свободы и работы.
Прения и приговор по делу о гибели на картошке 13-летней Вики Попчени пройдут в суде Молодечненского района без участия родителей Виктории.
Юлия и Олег Попчени в воскресенье, 9 июля, уезжают из Беларуси и планируют вернуться не раньше 21 июля.
Юлия Попченя 7 июля рассказала Край.бай:
— Мы тяжело переносим этот судебный процесс, который длится уже очень долго. Нам нужно уехать, сменить обстановку. Да и после вынесения приговора опять начнутся звонки разных людей, в том числе журналистов. От такого внимания мы устали и не хотим никакого общения. В суд написали заявление, в котором ходатайствуем закончить судебный процесс без нас. Скажу также: мы не хотим, чтобы обвиняемых учителей лишали свободы и возможности преподавать. Да, они виновны, но есть люди, чья вина значительнее. Не буду называть фамилии. Эти люди почему-то не находятся на скамье подсудимых.
Судебный процесс по обвинению учителей Ирины Апанасевич и Ольги Завадской в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть восьмиклассницы Вики Попчени, продолжился 7 июля.
В первой части заседания судья Павел Жечко исследовал семь томов письменных материалов уголовного дела.
После этого адвокаты обвиняемых передали суду ходатайства от трудового коллектива СШ №11 и родительского комитета о смягчении наказания учительнице физики Ирине Апанасевич и учительнице французского языка Ольге Завадской. Учителя и родители просят суд не лишать свободы Ирину и Ольгу, а также позволить им работать на своих местах. С согласия всех участников процесса ходатайства были приобщены к материалам уголовного дела.