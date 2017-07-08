ПА ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси 7 8.07.2017, 14:38

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Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе».

В резолюции критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана. За принятие резолюции проголосовал 31 делегат, против — 17 и столько же воздержались, сообщает tut.by.

Представляя резолюцию, ее автор из Швеции Кристиан Хольм заявил, что предыдущие выборы в Беларуси в 2015 и в 2016 годах не соответствовали стандартам ОБСЕ. Также по его словам, в стране остаются ограничения на свободу СМИ и собраний, были массовые аресты во время весенних протестов.

— Я призываю власти Беларуси уважать право на свободу собраний и выражения мнений и отказаться от смертной казни.

Шведский депутат также призвал реабилитировать политзаключенных и отменить статью 193.1 УК, которая устанавливает ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Кроме Беларуси в резолюции критикуются Азербайджан и Россия как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском случае, за вмешательство в украинский конфликт.

Депутат Госдумы РФ Артем Туров назвал документ предвзятым и тенденциозным, полным «русофобских штампов». Он предложил правительствам Европы заняться правами человека в своих странах.

В ответном слове Кристиан Хольм заявил, что в его резолюции нет никакой русофобии, он хорошо относится как к России, Беларуси, так и к Азербайджану: «Я просто хочу, чтобы народы этих стран могли выбирать своих лидеров».

Все поправки, которые делегация Беларуси вносила, чтобы снять критичные по отношению к Минску пункты, комитет ПА ОБСЕ отклонил.

В тексте резолюции есть непосредственные призывы к правительству Беларуси. Так, резолюция призывает:

Немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных (пункт 13).

Осудить недавние массовые аресты и нарушение властями права на демонстрации (пункт 14).

Осудить принятие серии репрессивных законов, ограничивающих основные права на свободу собраний, выражения мнений и дают дополнительные полномочия сотрудникам КГБ (пункт 15).

Отменить статью 193.1 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения до двух лет за «деятельность от имени незарегистрированной организации» (пункт 19).

Призывают правительство Беларуси к выполнению своих обязательств в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений и к либерализации законодательства (пункт 20).

Немедленно отозвать все приговоры по выполнению смертной казни и приступить к работе по отмене смертной казни (пункт 21).

Принять меры к обеспечению свободных и честных будущих выборов (пункт 22).