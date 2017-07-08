«Сказали, что «бэнээфовцу» сюда прохода нет» 3 8.07.2017, 16:33

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В Кричевском РОВД забоялись пускать на порог мятежного подполковника Вусика.

Бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника И. Вусика не пускали в здание Кричевского РОВД под предлогом, что «бэнээфовцу» сюда прохода нет».

Как сообщил корреспонденту «Магілёўскага рэгіёна» сам Игорь Вусик, инцидент произошел около 20-00 6 июля. Игорь Вусик вместе с сыном хотел пройти в здание Кричевского РОВД, чтобы рассказать участковому инспектору о противоправном поведении несовершеннолетнего подростка, который обижал детей.

По словам И. Вусика, дежурный по РОВД Кравцов Эдуард Михайлович отказался пропускать его в здании, загородив ему проход.

«Сказал, что «бэнээфовцу» сюда прохода нет. Не пускать меня в здание приказал начальник РОВД Чуприн, – рассказывает Игорь Вусик. – Это оскорбление и самоуправство. Я никогда ни в БНФ, ни в какой другой партии не состоял, а в здание РОВД может пройти и обратиться любой человек».

Бывший начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД вынужден был прорываться в здание «в наглую», чтобы встретиться с дежурным участковым и рассказать о правонарушении.

«Я достоверно знаю, что сотрудникам РОВД дана команда со мной не общаться, чтобы они мне не звонили. Люди же все равно рассказывают о том, что происходит в отделе. 7-го июля в РОВД подводили итоги за полугодие, приезжал генерал Ковальчук (начальник УВД Могилевского облисполкома – з. р.), снова обо мне упоминали. А по показателям работы Кричевский РОВД опустился дальше некуда».

Напомним, что в декабре минувшего года сотрудники милиции в грубой форме выпроводили жителя Кричева Ю. Шувалова из здания Кричевского РОВД, когда он пришел узнать о судьбе задержанного гражданина.

Ю. Шувалов пожаловался на действия доблестных кричевских милиционеров в министерство внутренних дел Республики Беларусь. По результатам рассмотрения жалобы начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн и заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков были предупреждены об ответственности за имеющиеся упущения в организации работы с обращениями граждан.

Похоже, что, несмотря на предупреждение, в Кричевском РОВД так и не научились работать с людьми, даже со своими бывшими коллегами.

Отдельный вопрос министру Игорю Шуневичу – что, к членам Партии БНФ в родной белорусской милиции относятся, как к евреям в нацистской Германии? И эти люди не являются полноценными белорусскими гражданами?