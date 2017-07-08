Гомельские рыбаки переплыли Сож, чтобы поговорить со знакомым украинцем 2 8.07.2017, 17:20

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По решению суда за нарушение границы «общительных» мужчин оштрафовали каждого на 840 рублей.

Летом в поисках клева некоторые любители рыбалки направляются в Лоевский и Брагинский районы, по рекам которых проходит линия границы Беларуси с Украиной. Обычно пограничники идут навстречу и разрешают порыбачить белорусам, получившим пропуск в погранзону, пишет intex-press.by.

— Перед этим им разъясняют порядок пребывания, правила поведения на воде, предупреждают о запрете выхода на берег Украины, так как нарушение границы влечет уголовную ответственность, — рассказал офицер отдела идеологической работы Гомельской пограничной группы Виктор Соловей.

Тем не менее находятся рыбаки, которые игнорируют предупреждения. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении двух гомельчан, нарушивших границу в районе деревни Хоминка Лоевского района. На моторной лодке они переплыли реку, по главному фарватеру которого проходит линия госграницы. При этом мужчины прекрасно осознавали, что нарушают закон.

Нелегалов заметили сотрудники погранслужбы Украины. Белорусов задержали и передали гомельским коллегам. Как позже пояснили нарушители, они переплыли Сож, так как хотели пообщаться со знакомым украинцем.

По решению суда за нарушение границы мужчин оштрафовали каждого на 840 рублей.