Белорусы сравнили цены в магазинах Гданьска и Минска 3 1.08.2017, 7:53

5,307

Поездка на шопинг в столицу польского Поморья принесла массу впечатлений.

«Сколько у вас стоит водка?» — дядя увидел машину с белорусскими номерами в центре Калининграда и не смог пройти мимо, так описывают начало своего путешествия в Гданьск журналисты onliner.by.

Белосток для россиян

Гданьск — это Белосток для калининградцев, говорили нам калининградцы. Виктор работает в такси, везет нас, рассказывает грустные вещи об утраченной архитектуре города и тут его прорывает:

— Плохо, что отменили МПП. Раньше было на раз-два получить карточку и съездить в Польшу за покупками, а сейчас мне надо каким-то барыгам кланяться и кучу справок собирать. Беда.

МПП — режим малого приграничного передвижения, существенно облегчавший жителям двух стран путешествия. Безвизовую историю Польша прекратила чуть больше года назад. Поток туристов спал (особенно со стороны РП), хотя очереди на границе остаются. Поляки вообще заявляют, что траты россиян снизились лишь на 15%, а никакой экономической беды не случилось — нечего драматизировать.

— В Польше без акций дешевле шмотье, что у нас на акциях висит, — таксист расстроен. — Поляки, кстати, тоже к нам за покупками ездили. За московскими конфетами, например.

Это неприятности исключительно для жителей Калининграда, а белорусы проблемы с визами научились решать давно. Куда стоит заехать оказавшемуся в Гданьске путешественнику из нашей страны?

Торговые центры и сладкие 70%

В уважающем себя польском городе есть ТЦ Alfa, выстроенный по классической для сети модели. «Альфа» в Гданьске находится слегка на отшибе (ul. Kołobrzeska, 41c) и не удивит вас набором брендов: Bershka, H&M, CCC, Sinsay и т. п. Когда уже это все появится у нас, чтобы не было смысла пересекать границу?.. В общем, если надоели типовые польские ТЦ, то «Альфу» можно обойти стороной.

ТЦ в центре, расположенный наиболее удобно, — Madison (ul. Rajska, 10). Ничего особенного, кроме внутреннего дизайна. Магазины те же, выбор не самый большой. Якорный арендатор — Reserved, но какой теперь смысл сюда заходить, если таковой имеется и в Минске. Везде обещают вернуть Tax Free.

Ближе к аэропорту расположен Matarnia Park Handlowy с Ikea в составе. Есть еще «дизайнерский аутлет» — но аутлеты по-польски весьма специфичны и порой бессмысленны. Если времени у вас немного, а шопинг необходим, местные советуют ехать в Galeria Bałtycka (aleja Grunwaldzka, 141). Здесь все хорошо с выбором, ценами, ассортиментом.

Июльская Польша — это греющие душу плакаты на каждом магазине, гласящие о реальных скидках в 50 и 70 процентов.

«77» звучит еще приятнее.

Делим на 3,7 — получаем доллары (а ведь еще недавно было 4,15...). Польская валюта за полгода укрепилась как к американской, так и к белорусской, а значит, шопинг для нас стал менее приятным.

В «Балтийской» есть Benetton, Camel Active, Lacoste, Marc o’Polo, MaxMara, Timberland, любимый многими белорусами Peek & Cloppenburg и т. п.

Приодеться, существенно сэкономив, реально. Если говорить о смыслах, то они остаются, даже если курс не очень. Возьмем New Balance — в свежем минском монобрендовом магазине классику (574-я модель) продают за 279 рублей, в польском фирменном «склепе» — за 187 в пересчете на рубли. Со скидкой одна из вариаций 574-й обойдется в 160 белорусских рублей. Можно брать.

— Людей из России стало меньше, — продавщицы в магазинах отмечают, что чеки Tax Free они теперь оформляют реже. — Белорусы? О-очень мало. Вам, наверное, сюда далеко.

Все верно. И если Люблин вполне может заменить Белосток в качестве шопинг-города, то ехать за покупками целенаправленно в Гданьск — абсурд. Если вы приехали на море, почему бы и нет.

Островок старой Польши

Стекло и пластик модных ТЦ — это современная Польша, а есть и классическая, ламповая. В том числе в Гданьске. Тут остались рынки-барахолки с комиссионками, которые продолжают пользоваться популярностью. Продают всякую всячину, а цены кажутся вполне разумными. Zielony Rynek.

Цены на овощи (в переводе на наши деньги): огурцы — 2,4 рубля, помидоры — от 2,7 рубля.

Гданьск vs Минск: сравниваем цены в продмаге

Герой материала Алексей, перебравшийся в Гданьск из Минска, говорил, что в месяц на еду у него уходит около $100. Крайне мало, но это дело индивидуальное. А в очередном выпуске нашего ценобаттла Польша — Беларусь победитель все тот же.

Цены в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.

Несколько наблюдений. Любимый белорусами Auchan дешевле, чем Сarrefour, а в Польше есть города дешевле, чем Гданьск. Хотя с мясом у них все хорошо. Удивительно, но с момента февральской битвы цен некоторые продукты подешевели в Беларуси. К примеру, говядина в «Гиппо» — на 1 рубль, куриная грудка — на полрубля. И такое бывает.

Все подобные сравнения, разумеется, весьма условны, ибо не учитывают ни качество продуктов, ни общий уровень жизни, ни сопутствующие траты, а цены в разных магазинах могут существенно отличаться. Средняя зарплата и покупательская способность — показатели тоже не надежные. Если почитать польские форумы, то среди местных отношение к официальным релизам такое же, как и у нас, — «пустые цифры». И все-таки: зарплата «на руки» (после налогов) в Гданьске составляет что-то около $915, в Минске — $505. Формально усредненный поляк может купить с получки 1240 пакетов молока, 167,5 кг говядины и почти 86 бутылок вермута, а минчанин, соответственно, — 723 пакета, 70 кг мяса и 44 с половиной бутыли. Разбежка сократится, если начнем учитывать обязательные месячные траты. За счет более дешевого бензина и «коммуналки» (очень условно: если минчанин летом потратит в месяц на топливо и платежи $100, то житель Гданьска — $250) счет по говядине станет 121:56 в пользу Польши и 63:36 — по алкоголю. Как есть, так есть.