«Власти испугались, что мы люпин потопчем» 5 1.08.2017, 7:59

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Лидские активисты пообещали разобраться с «волюнтаристами» из исполкома.

Чиновники из Лидского районного исполнительного комитета не разрешили почтить память повстанцев 1863 года.

Общественные активисты из Лидчины планировали, как и каждый год, традиционно посетить место боя и захоронения неизвестных повстанцев между деревнями Моховичи и Малое Ольжево в урочище «Кресты».

Чтобы мероприятие было официальным, была подана соответствующая заявка. И четвертый год подряд чиновники отказали в проведении памятных мероприятий и мессе по погибших за Родину.

Причины отказа «Радыё Рацыя» прокомментировал заявитель - руководитель Лидской организации ТБМ Станислав Судник:

«Не разрешили из чисто волюнтаристских сообщений, потому что они какую-то ахинею написали о том, что мы люпин потопчем. Так его никто жать не будет, его посеяли под удобрение! Это отписка, бояться нечего, никакая это не политическая акция. Вот какому-то из чиновников не захотелось. Мы, конечно, выясним кому не захотелось и кто принимал это решение. И с этим что-то надо делать. Так дальше быть не может. Здесь живой мемориал восстания, а мессу нельзя провести. Это неправильно!»

Памятный мемориал повстанцам 1863 года находится прямо посреди колхозного поля. Предполагается, что он появился сразу после восстания. О чем свидетельствуют некоторые камни с выбитыми надписями, датируемые годом восстания. Уже более 20 лет за мемориалом ухаживают общественные активисты Лидчины.