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Вертолет Ми-2 «вспахал» винтом землю во время авиашоу под Минском

  • 1.08.2017, 8:45

Необычное происшествие поразило участников и зрителей фестиваля «Пронебо».

ЧП произошло на фестивале «Пронебо», который прошел на аэродроме «Боровая» под Минском. Вертолет Ми-2 буквально вспахал землю малым винтом, не прерывая полета, отмечает ren.tv.

Это был фристайл под классическую музыку.

Остается неизвестным, сам летчик так филигранно заложил вираж или ему просто в последний момент удалось выровнять вертолет.


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