Пинский активист заставил суд разговаривать по-белорусски 1.08.2017, 8:55

Алесь Овсеенко

Фото: media-polesye

Ветеран протестной весны Алесь Овсеенко сделал неожиданный ход, поставивший в тупик «правосудие».

В Пинске судят предполагаемого участника акции «нетунеядцев», которая проходила 26 марта.

Суд Пинского района и города Пинска начал повторное рассмотрение дела в отношении Алеся Овсеенко, которому инкриминируется участие в несанкционированном мероприятии на площади Ленина 26 марта, пишет «Медиа-полесье».

Ранее, 27 апреля, Овсеенко уже был заочно осужден за эти действия и наказан штрафом в 20 базовых величин. Однако пинчанин обжаловал решение местного суда. Из-за процедурных нарушений Брестский областной суд отменил судебный приговор и вернул дело в Пинск.

Свою вину Алесь Овсеенко не признал, хотя и не отрицал, что присутствовал на площади 26 марта. Он выступил с развернутой речью, в которой описал события того дня, обосновал свое право на участие в мирных акциях, дал оценку состоянию с правами человека в стране, назвал судебные преследования участников мирных акций политическими репрессиями и предложил закончить его дело за отсутствием состава административного правонарушения.

Также подсудимый выступил с несколькими ходатайствами: проведение процесса по-белорусски, вызов в суд нескольких свидетелей (в том числе руководителя милиции Пинске).

Судья Андрей Бачило согласился вести процесс по-белорусски, вызвать свидетелей (кроме главы пинской милиции) и перенес процесс на 10 августа.