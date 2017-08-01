Почему власти прячут новый декрет от народа? 1 1.08.2017, 9:11

Главное здание "Парка высоких технологий"

Фото: park.by

Похоже, что Лукашенко издал очередной декрет с «двойным дном».

Проект «декрета о ПВТ 2.0» стал предметом острой дискуссии в обществе еще до его опубликования. Не в последнюю очередь именно потому, что документ до сих пор не опубликован для общественного обсуждения, сообщает «Еврорадио».

Независимый аналитик Сергей Чалый считает это очевидной приметой того, что у декрета «двойное дно»:

«Помимо всего полезного, вероятнее всего, контрабандой протягивается какая-то штука, важная для ограниченного круга лиц, которая имеет большие шансы быть зарубленной, будучи вытянутой на яркий свет».

Должны ли власти выставить готовящийся декрет на общественное обсуждение?

В законе «О президенте Республики Беларусь», статьи 28-32 которого посвящены принятию декретов, об этом нет ни слова. Иначе говоря, ответ: формально не должны.

Практика же показывает, что одни декреты (например, резонансные документы об упрощении условий для бизнеса или об обороте табачных изделий, которым планируется запретить курение на балконах и приравнять электронные сигареты к обычным) выставляются для общественного обсуждения, а другие (например, «декрет о тунеядцах») — нет.

В ответе из ПВТ — ни слова про текст декрета

«Заказчиком» декрета о перезагрузке ПВТ выступает администрация «Парка высоких технологий». Топ-менеджер VP Capital Беларусь (которая способствовала разработке документа) Николай Марковник, защищая декрет, замечает, что любой желающий вправе обратиться в Администрацию ПВТ со своими идеями: «Администрация ПВТ, очевидно, будет только рада новому, свежему взгляду на проект».

Мол, громче всех кричат те, кто ничего не делает, а поучаствовать в разработке декрета несложно — было бы желание. Конечно же, после заявления Марковника нашлись желающие познакомиться с проектом документа. Но в администрации ПВТ им... отказали!

«Мы написали: «Просим предоставить проект разрабатываемого декрета для внесения предложений и замечаний». И получили ответ за подписью замдиректора ПВТ Александра Мартинкевича: «Добрый день! Просим направить свои предложения, по интересующим Вас вопросам, либо предложения по решению существующих проблем в наш адрес на [email protected] То есть ни слова про сам декрет он не написал+», — рассказал представитель одной из минских компаний.

«На данном этапе текст для публикации в СМИ не передается»

«Еврорадио» также обратилось в «Парк высоких технологий» с просьбой предоставить текст проекта декрета.

«Администрация передала декрет на согласование в Совет Министров. Документ еще не согласован, — ответили в отделе маркетинга ПВТ. — Когда это произойдет — обращайтесь в Совмин, тогда будет его официальная публикация. А на данном этапе текст для открытой публикации в СМИ не передается. Это рабочий документ».

В ответ на резонное замечание о том, что когда декрет будет официально опубликован, обсуждать его будет уже поздно, нам посоветовали обратиться с письменными запросами в администрацию ПВТ и в Совет Министров.

Что же, может быть, в Совмине повезет больше?

«Рабочий вариант [проекта декрета] не выносится на общественное обсуждение на pravo.by. Мы его не имеем права рассылать никому, кроме заинтересованных [ведомств]», — говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Рассказать, по какой причине документ не выставляется на общественное обсуждение, Владислав Сычевич согласился только в ответ на письменный запрос.

Что думают сами айтишники?

В неформальной беседе с «Еврорадио» известный представитель IT-индустрии выступил за общественное обсуждение проекта декрета. По его словам, ничего «контрабандного» в документе нет, и не совсем понятно, почему власти не хотят выставлять его напоказ:

«Мы считаем, что [проект декрета] надо публиковать, и это неправильно, что его обсуждают в закрытом режиме».