Майор милиции: Наши сотрудники «профессионально выгорают» 8 1.08.2017, 9:44

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Почему белорусскую милицию сотрясают постоянные скандалы?

Чем объяснить бегство сотрудников из органов МВД?

На вопросы «Беларускай праўды» ответил майор милиции в отставке член правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Александр Микулин.

–Некомплект личного состава органов внутренних дел Гродненской области всего за год увеличился в два раза и приближается к десяти процентам от общей численности. Почему сотрудники бегут из МВД?

-Требования к сотрудникам МВД возросли до такой степени, что люди просто не справляются со своими обязанностями. Как такое произошло? Люди просто не способны жить двойными стандартами. Существуют две Беларуси: страна, которую показывают по телевидению и рассказывают по радио и в государственных газетах, и есть другая, реальная, Беларусь. Сотрудник милиции живет в реальной Беларуси, а ему предъявляют требования, принятые в виртуальной Беларуси. И происходит сдвиг сознания; не каждый способен выдержать прессинг: с одной стороны – нужно соблюдать закон, с другой – закрывать глаза на закон. Вот люди и бегут со службы: случится завтра что – выпрут с работы с волчьим билетом. И окажется он никому не нужным, потому что за ним тянется шлейф сотрудника милиции. А в обществе это никому не надо: все живут двойными стандартами.

-Плачевная ситуация с кадрами сложилась только в Гродненской области или по всей стране?

-Гродненская область – часть Беларуси. Когда мы смотрим в зеркало, видим свое отражение, так и Гродненская область – отражение суровой реальности.

-Последние месяцы не проходит и дня без сообщений о том, что задержан начальник РОВД в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сотрудники милиции избили граждан… Что происходит с милицией?

-В годы моей учебы и в первые годы работы в органах правопорядка бытовал термин «профессиональное выгорание»: от психологической, эмоциональной нагрузки (не от физической) человек выгорает и перестает себя контролировать. Буквально два-три месяца назад начальника райотдела милиции в Витебске задержали гражданские лица пьяным за рулем. Чиновник вертелся как уж на сковородке, чтобы уйти от ответственности, однако все фиксировалось на видеокамеры. Буквально за месяц до этого происшествия начальник РОВД перед строем увольнял сотрудника за аналогичное административное правонарушение – управление транспортным средством в нетрезвом виде. Увольнял и еще спросил: кто следующий? А следующим оказался сам начальник.

О чем это говорит? Руководитель перестал отвечать за себя как руководитель, считает, что раз занял определенную ступеньку в иерархической лестнице – значит, ему дорога только вверх. Нет внутренней дисциплины и ответственности за должность, которую он занимает.

-Но ведь безответственность присуща не только милицейским руководителям, но и сотрудниками более низкого ранга. Последний пример – громкий процесс о стрельбе в новогоднюю ночь в жилом доме в Минске.

-Подчиненные копируют свое начальство. Каждый человек, наделенный определенными полномочиями, считает себя вершителем людских судеб. Если вышестоящий руководитель не имеет тормозов, то чем я хуже?

-Минчанина судят на нападение на 23-летнего сержанта милиции, который, прибыв в одиночку на вызов, едва не застрелил обвиняемого. Как вы оцениваете этот случай?

-Это крайняя степень непрофессионализма, из которого вытекают последствия – более тяжкие или менее тяжкие.

-То есть, судят не того?

-Конечно.

-МВД демонстрирует чудеса непрофессионализма, возмущения которыми в обществе министр Игорь Шуневич объявил войной против милиции. А как можно охарактеризовать самого министра?

-Мне трудно судить о его профессионализме. В мое время о работе милиции судили по отзывам граждан. Раз отзывы плохие, значит, и начальник плохой. Коль люди не уважают власть, значит, власть делает не то.

Что касается профессионализма… На должность министра внутренних дел ставят человека, который поддерживает и удовлетворяет существующую власть.

-Уже несколько месяцев ведется разговор об оптимизации МВД на 30%. Что стоит за такими бравыми заявлениями?

-Некомплект штатов в Беларуси всегда существовал. «Сокращается» некомплект, а нагрузка на оставшихся сотрудников милиции возрастет. Вот и вся оптимизация.

-В каких социально-экономических условиях сегодня работают сотрудники милиции?

-В материально-финансовом плане вышестоящие руководители обеспечены, нижестоящие – нет.

-В таких условиях дальнейшее падение профессионализма сотрудников МВД обеспечено?

-Буквально несколько дней назад я побывал в Академии милиции, мне кажется, возрождение профессионализма белорусской милиции неизбежно. Юридическое образование, которое дает Академия МВД, котируется, у него есть будущее. Но чтобы наступило лучшее будущее, мы должны пройти точку упадка, после чего и начнется возрождение. Государство даже сегодня дает сотрудникам милиции возможность проявить свой профессионализм, но не защищает сотрудников МВД в социальном плане. У милиции не прикрыты тылы.

-Значит, милиция еще не опустилась на дно?

-Нет, пока еще катимся вниз. Но я оптимист: профессиональная школа в Беларуси не совсем потеряна.