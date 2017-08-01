На Браславах в минчанку попала молния

На Браславах в минчанку попала молния4
- 1.08.2017, 9:59
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В момент попадания разряда женщина находилась на туристической стоянке нацпарка «Браславские озера».
Из-за разряда молнии на берегу озера Струсто в Браславском районе погибла минчанка, сообщили БелТА в Витебском областном управлении МЧС.
В момент попадания разряда женщина находилась на туристической стоянке нацпарка «Браславские озера».
Во время грозы женщина была на открытой местности, что, возможно, и стало причиной трагедии. Рядом с минчанкой была еще одна женщина, которая получила легкие травмы. Ей госпитализация не потребовалась.