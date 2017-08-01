закрыть
1 августа 2017, вторник, 13:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Заславле установили памятник основателю города князю Изяславу

8
  • 1.08.2017, 10:06
  • 3,521

Скульптура имеет почти трехметровую высоту и показывает князя таким, каким он мог бы быть в зрелом возрасте.

В Заславле на автозаправке предприятия «Белоруснефть — Минскавтозаправка» появилась скульптура князя Изяслава. Он основатель Заславля, при нем возобновилась династия полоцких князей.

Скульптура имеет почти трехметровую высоту и показывает Изяслава таким, каким он мог бы быть в зрелом возрасте, пишет mlyn.by.

Директор РДУП «Белоруснефть — Минскавтозаправка» Александр Драгун считает, что скульптура Изяслава украсит не только территорию заправки, но и город в целом.

Напомним, что исторический князь Изяслав (около 980 — 1001) — сын Рогнеды и киевского князя Владимира. Согласно легенде, он защитил мать, когда Владимир хотел ее убить за покушение на его жизнь. В итоге Владимир отослал Изяслава и Рогнеду в Полоцкую землю. Изяслав княжил в Полоцке в 988-1001 г.

Кстати, умер Изяслав, когда ему было чуть более 20 лет.


Мнение

Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»