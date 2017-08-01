В Заславле установили памятник основателю города князю Изяславу 8 1.08.2017, 10:06

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Скульптура имеет почти трехметровую высоту и показывает князя таким, каким он мог бы быть в зрелом возрасте.

В Заславле на автозаправке предприятия «Белоруснефть — Минскавтозаправка» появилась скульптура князя Изяслава. Он основатель Заславля, при нем возобновилась династия полоцких князей.

Скульптура имеет почти трехметровую высоту и показывает Изяслава таким, каким он мог бы быть в зрелом возрасте, пишет mlyn.by.

Директор РДУП «Белоруснефть — Минскавтозаправка» Александр Драгун считает, что скульптура Изяслава украсит не только территорию заправки, но и город в целом.

Напомним, что исторический князь Изяслав (около 980 — 1001) — сын Рогнеды и киевского князя Владимира. Согласно легенде, он защитил мать, когда Владимир хотел ее убить за покушение на его жизнь. В итоге Владимир отослал Изяслава и Рогнеду в Полоцкую землю. Изяслав княжил в Полоцке в 988-1001 г.

Кстати, умер Изяслав, когда ему было чуть более 20 лет.