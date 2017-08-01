Новый Карибский кризис и паника в Кремле 1 Илья Мильштейн, «Сноб»

1.08.2017, 12:55

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Если Владимир Владимирович видит страшные сны, то самый страшный из них уже сбывается.

Американцы покидают Москву, новый санкционный закон против России вступает в силу, а больше ничего пока не происходит. Cамое разумное, что следовало бы сегодня сделать участникам вербальной бойни, это заморозить конфликт.

Тезисами к новому «карибском кризису» и грядущей перестройке выглядят так:

1. 419 конгрессменов против трех, 98 сенаторов против двух. Это не только и не столько цифры голосования за перезагрузку антироссийских санкций, сколько ясно выраженное отношение американских элит к Дональду Трампу. Наихудший из президентов за всю историю США поставлен перед простым выбором. Или он, пусть и не сразу, подписывает новый закон, обязывающий его согласовывать любое смягчение санкций с конгрессом, или примерно те же цифры могут быть зафиксированы при голосовании по импичменту. Чрезмерное упорство в конфликте с законодателями послужит серьезной косвенной уликой против Трампа — «российского агента», которого привели к власти «российские хакеры». А расследование предвыборных связей команды Трампа с Кремлем и околокремлевскими деятелями пока идет своим чередом.

2. Путин тоже принуждает американского коллегу к подписанию документа. Сперва речами о «хамстве» пиндосов, потом ассиметричным ответом на давнюю уже высылку Обамой 35 российских дипломатов и закрытием двух дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. У американцев отобраны дома в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице, а высланы из РФ будут 755 человек. То есть за одного нашего в Кремле накажут более двадцати граждан США. Владимир Владимирович идет на лобовой конфликт с Вашингтоном, не дожидаясь, пока Трамп решится поставить подпись, и работая с опережением.

3. Обе стороны — заокеанский истеблишмент и Путин — на всех парах движутся к новому «Карибскому кризису», демонстрируя или имитируя готовность идти до конца.

4. Заметное тактическое преимущество в этой борьбе нервов и кидании понтов у того, без которого нет России. В отличие от Трампа, сильно ограниченного в своих действиях, он вообще может делать что хочет, чем главным образом и занимается. Собственно, потому Путин и обостряет игру почти до предела, что ни перед кем отчитываться не должен и никакой парламент ему не указ. Как это обычно бывает в предвоенной либо весьма конфликтной ситуации, у авторитарного лидера в сравнении с демократически избранным обнаруживается фора.

5. Однако эта фора срабатывает на относительно кратком отрезке времени, когда надо отдавать приказ и знать, что подчиненные его выполнят, а ликующий народ вождя поддержит. Вместе с тем при затяжном конфликте коллективный разум должен восторжествовать над одиноким отмороженным гением. В конце концов, фюрер устает и с возрастающим трудом удерживает на своих узких плечах груз ответственности, а в небольшой голове — все замыслы, которые нужно воплотить в жизнь и в смерть. К тому же демократические страны при прочих равных в экономическом и военном отношении, как правило, сильнее авторитарных и тоталитарных. Пример современной Америки и России — ясное тому доказательство.

6. Впрочем, данный пример интересен лишь чисто теоретически, поскольку мы живем в ядерный век и поединок продвинутой Америки с отсталой Россией скорее всего завершится вничью — при совершенно опустевших трибунах.

7. Между тем в Белом доме со дня инаугурации Трампа царит очевидный кромешный бардак, тогда как в Кремле, по слухам, преобладают задавленные панические настроения.

8. Причем хаос в Вашингтоне столь нагляден, что у президента РФ может возникнуть соблазн внезапно вдарить по Америке. Под воздействием азартных мыслей о том, что завтра или послезавтра, досрочно или в сроки, предписанные конституцией, Трамп уйдет и с чехардой в Вашингтоне будет покончено. А с учетом настроений, преобладающих в американских элитах, к власти наверняка придет «русофоб» с целой программой соответствующих санкций. Короче, теперь или никогда — к такому заключению может прийти Владимир Владимирович, который привык уже всех переигрывать и от этой вредной привычки избавиться не в силах. Хотя может и не прийти, догадываясь о том, что бардак при Трампе не затронул вооруженные силы США.

9. Скверное положение дел усугубляет еще и тот факт, что сегодня Путину с американцами договариваться практически не о чем. Крым, Донбасс, вообще Украина — проблемы абсолютно тупиковые, а нормальное решение любой из них связано для президента РФ с потерей лица. Что же касается Сирии, то она по большому счету уже мало кого волнует, и даже сдача Асада Россией ничего не изменит в разборках Белого дома с Кремлем. Ясно к тому же, что после сдачи гражданская война там не остановится и террористов в Европе меньше не станет. А в качестве чисто терапевтического средства прекращение огня в Сирии уже не помогает. В Гамбурге Путин с Трампом о том успешно договаривались — и что теперь? Есть еще, правда, Северная Корея, утомившая всех до такой степени, что Москва едва ли станет возражать, если американцы захотят покончить с тамошним режимом. Но это сюжет боковой. Свержение Ким Чен Ына не сблизит США с РФ, как не сдружили их ни Ирак, ни Ливия после смерти диктаторов.

10. Пожалуй, самое разумное, что следовало бы сегодня сделать участникам вербальной бойни, это заморозить конфликт в той стадии, которую мы наблюдаем. Американцы покидают Москву, новый санкционный закон вступает в силу, а больше ничего пока не происходит. Отчасти это будет напоминать эпоху Рейгана-Андропова — времена полноценной холодной войны, которым, казалось, не будет конца, но сперва бывший шеф КГБ покинул Кремль, после него там не слишком задержался и Черненко, а потом началась перестройка.

11. Понятно, если Владимир Владимирович видит страшные сны, то самый страшный из них в таком духе и протекает. Власть в России захватывают предатели и учиняют крупнейшую геополитическую катастрофу. Однако Путин не вечен, и главная проблема ныне заключается не в том, что ему снится. Главная проблема сводится к его безгласным покуда элитам и к тому, о чем они думают и тихо, отключив телефоны и включив воду на кухне, переговариваются между собой. Допускаю, что фраза «так жить нельзя» иногда звучит в их приглушенных реформаторских речах.

12. И если большие политические игры не обернутся в обозримые сроки большой бедой, то человечество преодолеет и нынешний кризис. Самый тяжелый за всю историю нашей цивилизации, не сравнимый даже с Карибским, когда количество накопленной в армиях смертоносной дряни еще не угрожало жизни на земле. В любом случае надо запасаться терпением. Ждать, надеясь, что холодная война не вечна и угроза ядерной войны достаточно страшна, чтобы власть имущие в России совершили правильный выбор.

Илья Мильштейн, «Сноб»