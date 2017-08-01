Активиста «Европейской Беларуси» оштрафовали за патриотическую акцию 1.08.2017, 13:26

Леонид Кулаков

Леонид Кулаков требовал отменить военные учения «Запад-2017» и освободить политзаключенных.

Суд Первомайского района Минска 1 августа рассмотрел дело активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова по обвинению его в участии в минской акции 7 июля, которая прошла с требованием освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские учения «Запад-2017», сообщает ПЦ «Весна».

Так судья Инна Сидарок сочла доказанной вину активиста на основании показаний милиционера Е. Караваева и письменных материалов дела, признав участие Леонида Кулакова в пикетировании против военных учений «Запад-2017» и за освобождение политических заключенных административным правонарушением. И вынесла постановление о наказании активиста штрафом в 30 базовых величин - 690 рублей ($345).

За участие в этом же пикете еще 27 июля была осуждена общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик. Женщине также назначили наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин.

Сегодня будет рассматриваться другое административное дело в отношении активистки - за участие в массовом мероприятии, которое состоялось 3 июля.

А 4 августа суд ожидает и активистку Нину Багинскую.