Сегодня утром самолет Лукашенко зачем-то летал в Гомель 1 1.08.2017, 13:39

Фото: "Википедия"

Борт диктатора сделал над городом пять кругов и дважды совершил посадку.

Утром 1 августа самолет Александра Лукашенко летал в Гомель. Boeing 767-32KER с бортовым номером EW-001PB поднялся в воздух в 6:58, сообщает «Еврорадио».

В 7:24 президентский борт был над Гомелем. Он сделал над городом пять кругов, причем, по сведениям сайта flightradar24.com, дважды высоты полета была равна 0 футов, то есть самолет стоял на земле.

После пятого разворота EW-001PB взял курс на столицу и в 8:17 завершил полет в национальном аэропорту «Минск».

Посмотреть трек полета можно по этой ссылке.