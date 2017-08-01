Китайцы построили «энергетическую диверсию» на границе Беларуси с Литвой 5 1.08.2017, 14:38

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Фото: belta.by

За китайские деньги власти открыли подстанцию для продажи электричества с БелАЭС в Литву.

В Поставском районе состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска электроподстанции, передает БелТА. В нем принял участие министр энергетики Владимир Потупчик.

Высокотехнологичная подстанция 330 кВ «Поставы» построена на границе Браславского и Поставского районов. Сообщается, что это один из ключевых объектов в реализации проекта по выдаче мощности Белорусской АЭС и связи с энергосистемой. Планируется, что именно эта подстанция станет базовой для межгосударственного транзита электроэнергии между энергосистемами Беларуси и Литвы.

Между тем, Литва уже не один раз объявляла, что не будет покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Проект строительства АЭС под Островцом сильно критикуют в Литве: станция возводится за несколько десятков километров от столицы — Вильни. Президент страны Даля Грибаускайте даже назвала БелАЭС российской «неконвенционным» оружием.

По информации БелТА, на подряде строительства задействовано большое количество белорусских организаций. 95% финансирования проекта — это льготный кредит Экспортно-импортного банка Китая. Как можно увидеть на фотографиях с мероприятия, работали на строительстве подстанции также китайские рабочие.

Потупчик сообщил: «С китайскими партнерами освоено на объектах Белорусской энергосистемы более $2 млрд.»