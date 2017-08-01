Иностранные студенты в Беларуси: кого берут и как выбирают 1.08.2017, 15:33

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Из каких государств едут учиться в Беларусь иностранцы и что их привлекает?

Высшее образование в белорусских вузах получают не только граждане страны, но и иностранцы. В 2016/2017 учебном году их было 20 170 человек из 107 государств. О стратегии привлечения студентов из-за рубежа, особенностях их выбора и связанных с этим проблемах Немецкой волне рассказали сами студенты, эксперты и сотрудники трех ведущих вузов страны - Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

Откуда едут студенты и на каких условиях учатся в РБ

В 2016/2017 учебном году в вузах Беларуси на платной основе учились 18 363 иностранных гражданина (вдвое больше, чем 7 лет назад), из них за счет госбюджета - 722. Больше всего молодежи приехало из Туркменистана (43,5% от общего числа студентов-иностранцев), за ними идут китайцы (10,3%), россияне (8,8%) и иранцы (5,9%), сообщила DW консультант управления международного сотрудничества министерства образования РБ Ольга Хаткевич.

Среди оставшихся в Минске во время летних каникул иностранных студентов в основном туркмены. На беседу во дворе общежития одного из минских университетов соглашаются они неохотно даже на условиях анонимности. Говорят, что учиться в Беларуси решили самостоятельно, вычитав в интернете, что здесь хорошее образование. От ответа на вопрос, почему не уехали домой на каникулы, уклонятся.

Его в интервью DW дал российский политобозреватель Аркадий Дубнов: "У них нет уверенности, что их выпустят обратно. В Туркменистане это не редкость, и не только в отношении обучающихся в Беларуси". Представитель общественного Болонского комитета Владимира Дунаев отмечает, что в Туркменистане с его жесткой выездной политикой выбор не велик. Дубнов добавляет, что в Беларуси, известной советскими традициями своих спецслужб, их коллегам из Туркменистана легче всего контролировать туркменских студентов: "Так же надежно во времена СССР контролировались в Москве студенты из Китая и Вьетнама. Я учился в 1970-е годы в МЭИ вместе с вьетнамцами и знаю, о чем говорю".

БНТУ ориентируется на весь мир

По количеству иностранных студентов среди белорусских вузов лидирует БГУ - 2 400 человек из 50 стран. Больше всего в их числе представителей Китая, Туркменистана, России, Таджикистана и Казахстана. У ныне обучающихся есть родственники и знакомые, являющиеся выпускниками прошлых лет. Привлекают студентов в БГУ и фирмы-посредники, а также Международная ассоциация выпускников белорусских вузов, рассказала DW Жанна Савельева, начальник отдела международного маркетинга БГУ.

"БНТУ ориентируется на весь мир. В первую очередь - на Африку, Азию, Латинскую Америку, откуда к нам едут последние два года. В топе - Таджикистан, Туркменистан, Россия, Иран, Китай, Ливан, всего 1 532 иностранных студента из 35 стран", - заявил DW Павел Ширвель, начальник управления международного сотрудничества БНТУ.

В рекламе вуза, по его словам, учтены результаты опросов иностранцев: их привлекает высокий уровень безопасности в стране, (доброжелательность белорусов https://charter97.org/ru/news/2008/10/6/10874/), относительно невысокая цена обучения, возможность работать по специальности во время учебы. Самый востребованный среди иностранцев факультет в БНТУ - строительный.

Полный курс обучение на английском доступен лишь в БГУИР

В БГУИР, объясняет замначальника Центра международного сотрудничества вуза Ирина Летковская, ориентируются на страновую специфику. Так, в Туркменистане наибольший интерес к экономике, в Узбекистане - к программированию, в Казахстане - к информационным технологиям, во Вьетнаме - к радиотехнике.

Нигерийцы, ливанцы и иракцы, продолжает Летковская, предпочитают учиться на английском, и БГУИР - на данный момент единственный в Беларуси вуз, где все ступени образования доступны на английском языке. Этот вариант выбрали для себя почти четверть из свыше 600 студентов, приехавших в вуз из 45 стран мира.

По оценке Жанны Савельевой, увеличение количества иностранных студентов в вузах Беларуси, помимо ряда других причин, сдерживают отказы госорганов органов согласовывать приглашения на учебу для молодежи из стран Азии и Африки с повышенной миграционной активностью. Кроме того, не хватает преподавателей, работающих на иностранных языках.

Количество, качество, престиж

У многих белорусских вузов, сетует Владимир Дунаев, даже нет сайтов на английском языке. А о качестве образования, по его мнению, свидетельствует тот факт, что студентов-иностранцев здесь примерно вдвое меньше, чем белорусов, уехавших учиться за границу. При этом Дунаев сослался на статистику ЮНЕСКО от 2015 года, заметив, что с тех пор ситуация едва ли изменилась.

Анализ посещаемости из-за рубежа сайтов пяти крупных белорусских вузов, показывает, что ориентация на весь мир - из разряда желаемого, но пока не достигнутого, указывает Михаил Дорошевич, руководитель Baltic Internet Policy Initiative - организации, занимающейся исследованиями в области информационно-коммуникационных технологий. Помимо целенаправленной работы в странах, откуда вузы хотят привлечь студентов, необходима открытость для международного сотрудничества, подчеркивает Дорошевич.

По его мнению, крайне важно присутствие белорусских вузов в глобальных и региональных рейтингах, в которых пока заметен лишь БГУ. Он попал в предметный рейтинг 2017 Global Ranking of Academic Subjects (ARWU 2017) по физике в группу 401-500 (все оценивали около 4 тысяч университетов).

Не выбор, а оргнабор?

Большинство белорусских вузов, по выражению Владимира Дунаева, не усердствует в рекламе, рассчитывая на административный ресурс. Он поясняет, что особенностью госстратегии привлечения иностранных студентов в Беларусь являются, в частности, утвержденные на межгосударственном уровне квоты.

Это, по его словам, подтверждается перечнем стран, из которых едут в РБ на учебу студенты. Например, в Туркменистане выбор для них не велик: "Это вообще не выбор, это оргнабор. И это точно не мобильность в рамках европейского пространства высшего образования".

Владимир Дунаев считает, что основной целью привлечения иностранных студентов в Беларусь, которых здесь до сих пор меньше, чем во времена СССР, остается решение финансовых вопросов в условиях хронического недофинансирования высшего образования и уменьшения количества учащихся из-за демографической ямы.