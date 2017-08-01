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Подмосковная банда устроила перестрелку в Мособлсуде

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  • 1.08.2017, 15:39
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Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов

В результате перестрелки убиты четыре человека.

В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА «Новости» адвокат Софья Рубасская.

«В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала защитник. По словам адвоката, она услышала не менее 20 выстрелов.

Во вторник в суде рассматривалось дело «банды ГТА». Бывший адвокат подсудимых Диана Татосова сообщила, что во время перестрелки убиты четыре фигуранта дела.

По словам пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой, из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, заседания отложены.

В Красногорской станции скорой помощи рассказали, что к зданию Мособлсуда выехала бригада медиков. Одного пострадавшего доставили в больницу в Подсмосковье.

«Поступил мужчина-судебный пристав, и вроде, как сказали, по скорой еще женщину должны привести, тоже сотрудницу. Мужчину положили, состояние среднетяжелое», — сказали РИА «Новости» в больнице.

Так называемая «банда ГТА» получила печальную известность после серии нападений на водителей в Подмосковье. Участники группировки раскладывали на трассе шипы, а после того, как проезжающий автомобиль останавливался, пробив шины, расстреливали водителя и пассажиров. Жертвами банды, получившей название в честь компьютерной игры, стали 17 человек.


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