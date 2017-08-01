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Сумевший поймать рыбу голыми руками рыбак стал звездой Сети

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  • 1.08.2017, 15:44
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Житель Швеции проявил редкостную ловкость и быстроту реакции.

Невероятный момент, снятый в Лександе (Швеция), показывает, как мужчина-рыболов, проявил редкостную ловкость и быстроту реакции, поняв, что его добыча вот-вот ускользнет, пишет 120.su.

Когда незнакомец почувствовал, что леска натянулась, и на крючок попалось что-то крупное, он вылез из лодки и начал подводить рыбину к берегу. Однако, не всё пошло так гладко, как хотелось бы рыбаку, ведь добыча сорвалась.

Понимая, что времени мало, мужчина, раскинув руки, бросился в воду прямо в одежде и сумел поймать уплывающую рыбу голыми руками. Неудивительно, что эта удача вызвала большой восторг у его спутницы, снимавшей всё происходящее на видео.

Кадры стали очень популярны в интернете, особенно после того, как выяснилось, что рыболов в спешке нырнул вместе с мобильным телефоном, так что аппарат, естественно, испортился.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что такая замечательная рыба вполне стоила того, чтобы ради её поимки уничтожить телефон.


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